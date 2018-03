Kto na Eurowizję 2018? Użytkownicy Interii postawili na Gromee'ego!

3 marca o godzinie 21:30 odbędą się polskie preselekcje do Eurowizji. Według użytkowników Interii najlepszym reprezentantem Polski byłby Gromee. Jak przedstawiają się kompletne wyniki?

Gromee pojedzie na Eurowizję? /Marcin Bruniecki / Reporter

W kwalifikacjach do Eurowizji, w których udział weźmie 10 wykonawców: Marta Gałuszewska, Gromee, Pablosson, Future Folk, Maja Hyży, Isabell Otrębus, Saszan, Happy Prince, Monika Urlik i Ifi Ude. O zwycięzcy zadecydują wspólnie jurorzy wraz z telewidzami.

Reklama

Według użytkowników Interii najlepszym kandydatem do wyjazdu do Lizbony jest Gromee z utworem "Light Me Up", w którym wokalnie wspiera go Lukas Meijer.

W naszej ankiecie DJ i producent zdobył 22 procent wszystkich głosów, zostawiając w tyle m.in. Martę Gałuszewską oraz Saszan.

Zwyciężczyni ósmej edycji "The Voice of Poland" zdobyła 17 procent głosów, a popularna wokalistka 14 procent głosów.



Clip Gromee Light Me Up ft. Lukas Meijer

Na dalszych miejscach znaleźli się: Future Folk (11 proc.), Maja Hyży i Monika Urlik (8 proc.), Isabell Otrębus i Happy Prince (7 proc.) oraz Ifi Ude i Pablosson (3 proc.).

Pełne wyniki możecie znaleźć poniżej:



Głosowanie zakończyło się, zobacz wyniki: Kto powinien reprezentować Polskę na Eurowizji 2018? Wybierz swojego kandydata! Saszan - "Nie chcę ciebie mniej" 14% Monika Urlik - "Momentum" 8% Isabell Otrebus - "Delirium" 7% Ifi Ude - "Love is stronger" 3% Future Folk - "Krakowiacy i górale" 11% Gromee feat. Lukas Meijer - "Light me up" 22% Marta Gałuszewska - "Why don't we go" 17% Pablosson - "Sunflower" 3% Maja Hyży - "Skin" 8% Happy Prince - "Don't let go" 7%

głosów: 11056

Przypomnijmy, że 63. Konkurs Piosenki Eurowizji odbędzie się w dniach 8 - 12 maja w Portugalii. Polska wystąpi w drugim półfinale (10 maja).