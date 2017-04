Kto ma prawo do pamiątek po 2Pacu?

1 8

W 2012 roku na sprzedaż trafił obraz "Ladylike" Pete'a Doherty'ego z zespołu The Libertines. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że był on namalowany krwią Amy Winehouse. Dzieło sztuki zostało sprzedane za 56 tysięcy dolarów, co uznano za cenę poniżej oczekiwań. Spodziewano się bowiem, że obraz osiągnie nawet cenę 130 tysięcy (fot. Carlos Alvarez)