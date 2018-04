Krzysztof Zalewski i jego wycieczka do wnętrza (nowy teledysk "Podróżnik")

Krzysztof Zalewski zaprezentował teledysk do utworu "Podróżnik" z jego płyty "Złoto".

Krzysztof Zalewski promuje płytę "Złoto" /materiały prasowe

W klipie "Podróżnik" przedmioty codziennego użytku zostały przedstawione jako elementy niezwykłej instalacji przestrzennej, muzycznej i choreograficznej. Za powstanie teledysku odpowiada Kolektyw Klips: Ewa Kaczmarek, Maciej Domagalski i Ania Olszewska.

Krzysztof Zalewski to muzyk, kompozytor, multiinstrumentalista, tekściarz, uważany za jednego z najlepszych wokalistów w Polsce. Ostatnia autorska płyta Zalewskiego "Złoto" wpisuje się w tę szkołę grania muzyki, która mówi, że mniej znaczy więcej, a ciche i subtelne dźwięki często wybrzmiewają głośniej od huku przesterowanych gitar. Nie oznacza to jednak, że na płycie znalazły się same ballady - miłośnicy numerów dynamicznych także znajdą coś dla siebie. Za "Złoto" artysta otrzymał trzy nominacje do Fryderyka 2017, a płyta szybko pokryła się złotem.

Najnowszym "dzieckiem" Krzysztofa jest wydany w 2018 r. album "Zalewski śpiewa Niemena". Z uwagi na skrajnie różne inspiracje jego projekty wymykają się wszelkim próbom klasyfikacji.

Utwór "Podróżnik" jest opowieścią o tym, jak łatwo zatracić się w marzeniach i czekać na nadejście idealnego momentu, pozwalając tym samym przeciekać życiu przez palce. Tytułową postacią jest sam artysta, który poprzez piosenkę opowiada historię swojego życia.

"Tekst do utworu pisałem kilka lat temu, kiedy nieustannie brakowało mi motywacji do działania i marząc o światowym życiu, pozwalałem uciekać kolejnym miesiącom oraz latom. 'Podróżnika' napisałem dla siebie, by wybudzić się z letargu i zacząć żyć 'dzisiaj'. Piosenka ta posiada pewną wartość terapeutyczną, gdyż po kilku latach od jej stworzenia spełniam swoje marzenia i staram się wykorzystywać każdy dzień. Już nie czekam, tylko działam i z tego właśnie powodu postanowiłem podzielić się nią z szerszym gronem" - mówi Krzysztof Zalewski.

"Łącząc świat muzyki, designu i tańca, zaaranżowaliśmy magiczną podróż do wnętrza. To opowieść o chwili, w której powstawał 'Podróżnik. O momencie zawieszenia w czasie, zamknięcia sam na sam ze swoimi myślami. W takiej sytuacji świat wokół gubi swój realny kształt i porządek. Puchnie od słów oraz skojarzeń. Faluje w rytm muzyki. Przestrzeń i znajdujące się w niej przedmioty codziennego użytku stają się nośnikiem emocji w wyśpiewywanej przez Krzyśka historii. Ożywają i prowokują, by w końcu uwolnić go do działania" - komentuje Ewa Kaczmarek, reżyserka i autorka scenariusza.