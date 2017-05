Krzysztof Jaryczewski wraca na scenę

We wtorek 2 maja w Kutnie odbędzie się pierwszy plenerowy koncert grupy Jary OZ po przerwie spowodowanej operacją przeszczepu wątroby u wokalisty Krzysztofa Jaryczewskiego.

Krzysztof Jaryczewski przeszedł operację ratującą życie /fot. Mieczysław Włodarski /Reporter

W trakcie trasy grupy Jary OZ nadeszła niepokojąca diagnoza - nowotwór i początki marskości wątroby. Jedynym ratunkiem dla Krzysztofa Jaryczewskiego był przeszczep, do którego doszło po kilkumiesięcznym oczekiwaniu.

Przypomnijmy, że Jaryczewski śpiewał w Oddziale Zamkniętym w latach 1979-85. Z powodu nadużywania alkoholu i narkotyków stracił na kilka lat głos.

Później po odstawieniu używek organizował antynarkotykowe kampanie i koncerty dla młodzieży.

"Życie rockandrollowe, alkohol, narkotyki, leki, wirus C w wyniku różnych niebezpiecznych, destrukcyjnych zachowań, później rak wątroby" - opowiadał Jary o swoich zdrowotnych przejściach w "Kulisach Sławy" w "Uwadze TVN".

Pierwszy plenerowy koncert wokalisty po operacji odbędzie się 2 maja w Kutnie. "Do zobaczyska w Kutnie na pierwszej prywatce z nową wątróbką" - napisał na Facebooku.

57-letni rockman szykuje się też do swojego czwartego już ślubu. Obecna partnerka Jarego, Hanna Wdowiak, ma już gotową suknię ślubną, wybrali także obrączki. "Myślę, że tym razem jest inaczej. Jeżeli dojdzie do ślubu, to będzie to pierwszy ślub na trzeźwo" - podkreśla Jaryczewski.



Po rozstaniu z Oddziałem wokalista w 1991 r. założył swój zespół Jary Band, który od 2013 r. w zmienionym składzie działa pod szyldem Jary OZ. Wokaliście towarzyszą m.in. byli członkowie Oddziału Zamkniętego: Zbyszek Bieniak (wokal, chórki, przeszkadzajki) i Krzysztof Zawadka (gitara, chórki). Andrzej "Pierwiastek" Potęga (gitara basowa, chórki) od lat współpracował z Jary Band. Skład Jary OZ uzupełnia Michał Biernacki (perkusja, chórki).

W lutym 2016 r. ukazał się album "Obudź się i z nami chodź" (cytat z przeboju "Obudź się" OZ), który zawiera 26 utworów, w tym 14 premierowych oraz 12 największych przebojów Oddziału w wersjach akustycznych.

Do promocji wybrano utwory "Dobrolandia" i "Złote Wrota".

