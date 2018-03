Koniec Fifth Harmony? Ally Brooke również z solowym kontraktem

Kolejne wokalistka grupy Fifth Harmony przygotowuje się do wydania solowego materiału. Tym razem karierę bez koleżanek będzie chciała zrobić Ally Brooke.

24-letnia Ally Brooke sfinalizowała umowę z Maverick/ReignDeer Entertainment. Menedżment w przeszłości reprezentował takich artystów jak: Britney Spears, Pitbull, Steven Tyler oraz Aerosmith.

Agentem gwiazdy został Larry Rudolph, który opiekuje się Fifth Harmony w duecie z Williamem Braceyem.

"Larry jest jak rodzina. Nie znajdę nikogo, kto będzie się bardziej o mnie troszczył i dbał o moją wizję. Mam teraz najlepszego menedżera w dwóch miejscach - w zespole i solowo" - oświadczyła Brooke.



Brooke poszła w ślady innych koleżanek z zespołu. Solowy kontrakt w lutym podpisała już również Norman Kordei, a o własnej płycie myślą także Dinah Jane Hansen i Lauren Jauregui.

