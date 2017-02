Kittie: Trish Doan zmarła w wieku 31 lat

Nie żyje Trish Doan, basistka metalowej grupy Kittie z Kanady.

Trish Doan (Kittie) miała 31 lat /Oficjalna strona zespołu

Początki grupy Kittie sięgają 1996 r., kiedy to szkolne koleżanki postanowiły założyć metalową kapelę. W pierwszym okresie zespół grał mieszankę nu metalu i alternatywnego rocka.

Reklama

Po wydaniu debiutanckiego albumu "Spit" (2000) formacja zaliczyła występy u boku m.in. Slipknot. Z czasem w twórczości Kittie zaczęły pojawiać się elementy death i black metalu, a nawet grindcore'a.

Urodzona w Korei Południowej Trish Doan (naprawdę nazywała się Trisha Jai-Mee Doan) dołączyła do Kittie w 2005 r. Z zespołem nagrała płytę "Funeral for Yesterday" (2007). Tytułowy utwór to najbardziej znane nagranie z dorobku Kittie.



Wideo Kittie - Funeral For Yesterday

W 2007 r. Doan odeszła z zespołu w związku z problemami z odżywianiem - basistka walczyła z anoreksją. Do Kittie powróciła w 2012 r.

"Była czymś więcej niż tylko muzykiem czy częścią zespołu. Była naszą krwią, naszą siostrą i rodziną" - czytamy na facebookowym profilu Kittie, na którym umieszczono informację o śmierci Doan.

Zespół poprosił o uszanowanie prywatności najbliższych basistki w tym "trudnym czasie".

Nie podano przyczyny śmierci 31-latki.