King Of Asgard: Nowa płyta ":taurd:"

Szwedzi z viking / deathmetalowej formacji King Of Asgard przygotowali nowy longplay.

King Of Asgard szykuje nowy album /Oficjalna strona zespołu

Album, zatytułowany tajemniczo ":taurd:", nagrano w szwedzkim studiu Endarker pod okiem Magnusa "Devo" Anderssona.

Poza czterema autorskimi kompozycjami, na czwartej płycie kwartetu z Mjölby znalazła się także przeróbka "Upon Raging Waves", utworu Mithotyn, vikingmetalowej grupy, w której udzielał się niegdyś Karl Beckman, grający na gitarze wokalista King Of Asgard.

Po zakończeniu długoletniej współpracy z Metal Blade Records, ":taurd:" ukaże się już w barwach nowego wydawcy, niemieckiej Trollmusic. Premierę (CD, winyl) zaplanowano na 17 marca.



Oto lista utworów albumu ":taudr:":

1. "The Curse And The Wanderer"

2. "Death And A New Sun"

3. ":taudr:"

4. "...For The Fury Of The Norse"

5. "Upon Raging Waves" (przeróka Mithotyn).