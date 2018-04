​King Diamond do studia

Już niebawem ruszą nagrania nowej i długo oczekiwanej płyty Kinga Diamonda.

King Diamond szykuje nowy materiał /Oficjalna strona zespołu

Sesja nagraniowa rozpocznie się najprawdopodobniej jeszcze w kwietniu w domowym studiu duńskiego mistrza metalowej grozy w Frisco w Teksasie.

"Będzie to zapewne klasyczny album Kinga Diamonda z dobrym brzmieniem. Wszystkie wokale zarejestrujemy w domowym studiu w piwnicy Kinga - oczywiście spowitej mrokiem, z pająkami, kośćmi i czaszkami" - zapewnił Andy LaRocque, szwedzki gitarzysta zespołu Kinga Diamonda i współproducent przygotowywanego albumu.

Zanim nagrania nowego longplaya ruszą pełną parą, zespół zakończy prace nad nowym materiałem DVD dokumentującym trasę "Abigail In Concert" z lat 2015-2016. Znajdziemy na nim dwa pełne koncerty Kinga Diamonda (jeden z Filadelfii, drugi z belgijskiego festiwalu Graspop Metal Meeting).

Tymczasem koncept nowej płyty nabiera coraz wyraźniejszych kształtów.

"Fabuła jest w 80 procentach gotowa. Szykuję tym razem kilka wyjątkowych rzeczy, dźwięków, z którymi będzie się można utożsamić słuchając ich, są to bowiem dźwięki, z jakimi ma się styczność w pewnych dniach w życiu osobistym. Stojąc na zewnątrz, albo gdziekolwiek, możesz usłyszeć pewne dźwięki, i - gwarantuję - jeśli usłyszysz ten album, zaczniesz się zastanawiać, czy to, o czym opowiadał King, mogłoby się wydarzyć, gdybym usłyszał tutaj te dźwięki" - powiedział King Diamond.

"Give Me Your Soul... Please", ostatni duży album Kinga Diamonda, miał swą premierę blisko 11 lat temu, w połowie 2007 roku.

Teledysk "Give Me Your Soul" Kinga Diamonda możecie sobie przypomnieć poniżej: