Khalid i Normani w teledysku "Love Lies"

W sieci można już zobaczyć teledysk do utworu "Love Lies" nagrany przez Khalida i Normani Kordei z Fifth Harmony. Piosenka powstała do filmu "Twój Simon".

Normani połączyła siły z Khalidem /Steven Ferdman /Getty Images

16 marca ukaże się ścieżka dźwiękowa do filmu "Love, Simon (Twój Simon)", ekranizacji bestsellerowej powieści Becky Albertalli "Simon oraz inni homo sapiens".

Film o 17-latku, który po odkryciu, że jest gejem, próbuje odnaleźć swoje miejsce w życiu, szkole i rodzinie, przy okazji zakochując się online w anonimowym koledze z klasy, trafi na polskie ekrany latem, ale już teraz warto zwrócić uwagę na płytę ze ścieżką dźwiękową.

Od strony muzycznej będzie to zbiór piosenek, za który odpowiada Jack Antonoff, muzyk formacji fun.i Bleachers, a także współtwórca hitów P!nk i Taylor Swift. Znajdziemy tu m.in. ujawniony właśnie duet Khalida z Normani Kordei (Fifth Harmony) w utworze "Love Lies" czy singel Bleachers "Alfie’s' Song (Not So Typical Love Song)" . Na płycie będą też duety Bleachers z MØ, a także hity Whitney Houston, Jackson 5 czy Brytyjczyków z The 1975.

Zobacz teledysk "Love Lies":



Clip Khalid Love Lies feat. Normani

"Love Lies" jest pierwszym singlem, który Normani stworzyła poza swoją grupą Fifth Harmony. Według doniesień zagranicznych mediów, wokalistka pracuje obecnie nad solowym materiałem, a zespół (który wcześniej opuściła Camila Cabello) prawdopodobnie przestanie istnieć.



Khalid promuje obecnie swój debiutancki album "American Teen".

Tracklista "Love, Simon (Soundtrack)":

1. "Alfie’s Song (Not So Typical Love Song)" - Bleachers

2. "Rollercoaster" - Bleachers

3. "Never Fall In Love" - Jack Antonoff & MØ

4. "Strawberries & Cigarettes" - Troye Sivan

5. "Sink In" - Amy Shark

6. "Love Lies" - Khalid & Normani

7. "The Oogum Boogum Song" - Brenton Wood

8. "Love Me" - The 1975

9. "I Wanna Dance With Somebody" - Whitney Houston

10." Someday At Christmas - Jackson 5

11. "Wings" - Haerts

12. "Keeping A Secret" - Bleachers

13. "Wild Heart" - Bleachers