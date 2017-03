Kendrick Lamar prezentuje "HUMBLE." Zobacz teledysk

30 marca w sieci pojawił się nowy utwór i klip Kendricka Lamara pt. "HUMBLE.". W ciągu niecałej doby zdobył on prawie 2,5 miliona wyświetleń.

Kendrick Lamar w klipie "HUMBLE." /

"HUMBLE." to nowy utwór pochodzącego z Compton rapera, który zwiastuje jego kolejny album. Na razie Lamar nie podał jednak żadnych szczegółów następcy "To Pimp a Butterfly".

Za produkcję numeru odpowiedzialny jest Make WiLL Made-It. Klip stworzyli Dave Meyers i The Little Homies (duet, który tworzy sam Lamar i szef Top Dawg Entertainment Dave Free).

Przypomnijmy, że w marcu Lamar zaprezentował również utwór "The Heart Part 4".

W sieci pojawiła się również nieoficjalna tracklista nowego wydawnictwa rapera. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. Thundercat, Flying Lotus, Kanye West, Q-Tip i Anderson .Paak.

Poprzednia płyta Kendricka Lamara "To Pimp a Butterfly" ukazała się w marcu 2015 roku i została doceniona przez wielu dziennikarzy na całym świecie.

Zobacz klip "HUMBLE.":