Kendall Jenner w nowym teledysku Fergie "Enchanté"

W piątek, 22 września, na sklepowe półki trafił nowy album Fergie zatytułowany "Double Dutchess". Z tej okazji amerykańska wokalistka podzieliła się teledyskiem do kolejnego singla z płyty, czyli utworu "Enchanté". Wystąpiła w nim popularna modelka, Kendall Jenner.

Kendall Jenner zgodziła się wystąpić w klipie Fergie /Araya Diaz /Getty Images

Jedenaście lat po debiutanckim albumie "The Dutchess", ośmiokrotna laureatka Grammy 22 września powróciła z następcą w postaci wizualnej płyty "Double Dutchess" wydanej sumptem jej własnej wytwórni Dutchess Music.

Reklama

Kolejnym singlem promującym nowy album jest kawałek "Enchanté", który powstał przy współpracy z tajemniczym Axl Jack’iem, który okazał się... 4-letnim synem Fergie.

W klipie do piosenki wystąpiła Kendall Jenner, modelka i celebrytka znana z reality show "Z kamerą wśród Kardashianów".

"W końcu się doczekałam!" - mówi 42-letnia Fergie i dodaje - "Poświęciłam tyle czasu - i nieprzespanych nocy, już po położeniu mojego synka do łóżka - na doprowadzenie 'Double Dutchess' do perfekcji. Czuję, że gotowy album prawdziwie odzwierciedla, kim jestem na każdym poziomie. Chciałam stworzyć wizualny album, ponieważ jest w nim zawarta wyjątkowa historia, bardzo bliska mojemu sercu. Poza tym, zakładając własną wytwórnię, chciałam zacząć z rozmachem. Całość jest w 100 procentach moją wizją. Mam szczerą nadzieję, że pokochacie ją tak bardzo jak ja. Niedługo ruszam w trasę koncertową, więc do zobaczenia!".

Zobacz teledysk "Enchanté":