Kelly Clarkson o wolności ("I Don't Think About You")

Poniżej możecie zobaczyć teledysk "I Don't Think About You", który promuje wydaną jesienią 2017 r. płytę "Meaning of Life" Kelly Clarkson.

Kelly Clarkson prezentuje nowy teledysk /Jamie McCarthy /Getty Images

"Chodzi o ten moment, w którym uświadamiasz sobie, że nikt nie ma już nad tobą żadnej władzy. Chyba każdy z nas był w sytuacji, w której nie mógł być sobą i musiał dopasować się do innych. Czasami coś takiego może nas złamać. W piosence jest mowa o tym, że pewnego dnia się budzisz i już w ogóle o tym nie myślisz. Nie ma już w twoim świecie nikogo, kto by go zaburzał. To utwór o wolności" - tak mówi Kelly Clarkson o "I Don't Think About You".

Singel jest następcą nominowanego do Grammy "Love So Soft" (złoty status w USA), który jako pierwszy zwiastował płytę "Meaning Of Life".

Część krytyków zwraca uwagę, że tekst ballady może odnosić się do relacji Clarkson z poprzednią wytwórnią i jej szefostwem.



Zwyciężczyni pierwszej edycji "American Idol" i laureatce Grammy w tworzeniu piosenek na ósmy w karierze album pomagali m.in. Jason Halbert, Jesse Shatkin, laureat Grammy Greg Kurstin, Mick Schultz, The Monarch i Nick Ruth. W piosence "Whole Lotta Woman" wokalistkę wsparli muzycy formacji Earth Wind & Fire.

Przypomnijmy, że w lutym tego roku Clarkson zadebiutowała w roli trenera w trwającej 14. edycji amerykańskiego "The Voice".

Clip Kelly Clarkson I Don't Think About You

