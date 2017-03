Kayah i Bregović ruszają w wielką trasę koncertową

Kayah i Goran Bregović po 17 latach przerwy ponownie łączą siły i wyruszają w wielką trasę koncertową. Artyści wystąpią wspólnie na 7 koncertach w Polsce. Swój kultowy repertuar z płyty "Kayah i Bregović" zagrają w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Gdyni, Poznaniu, Łodzi oraz Szczecinie.

Kayah i Bregović po 17 latach wracają do wspólnego koncertowania /materiały prasowe

Album "Kayah i Bregović" odgrywa kultową rolę w historii polskiej muzyki. Wydana w 1999 roku płyta sprzedała się w ponad milionowym nakładzie, otrzymując jednocześnie status diamentowej płyty oraz wiele nagród muzycznych, m.in. trzy Fryderyki i cztery Superjedynki. Mimo upływu lat utwory z płyty są wciąż aktualne i podbijają serca kolejnych pokoleń. Najlepszym dowodem na to jest reakcja fanów na zeszłoroczny gościnny udział Kayah podczas koncertu Gorana Bregovića wraz z jego Wedding and Funeral Band.

We wrześniu 2016 roku duet zagrał wspólnie kilka wybranych utworów podczas koncertu serbskiego artysty w Warszawie. Informacja o gościnnym udziale Kayah wzbudziła wielkie zainteresowanie wśród fanów muzyki, dzięki czemu bilety zostały wyprzedane na wiele dni przed wydarzeniem. Przedsięwzięcie, które pierwotnie miało odbyć się w klubie Progresja zostało przeniesione do większej Hali Koło i ponownie wyprzedane. Koncert okazał się ogromnym sukcesem, a publiczność, bardzo zróżnicowana pod względem wieku, tak licznie zgromadzona na wydarzeniu, śpiewała z Kayah każdy wykonywany przez nią utwór.

"Kocham podróżować dzięki muzyce, nie tylko uchem po mapie przenosząc się do Cabo Verde z Cesarią Evorą, do Izraela z Idanem Raichelem, ale i na Bałkany razem z Bregovićem. Ta ostatnia współpraca przyniosła mi w życiu dużo dobrego i wiem, jak ważna była w życiu innych ludzi. To właśnie z szacunku dla fanów, dla ważnych chwil w ich życiu powiązanych z naszą wspólną płytą, zdecydowałam się na koncerty z Goranem. Zapalnikiem był nasz wspólny warszawski występ w zeszłym roku. To ogromna frajda poczuć się tak blisko z tyloma ludźmi. Wspaniała energia, wspaniała bałkańska podróż, ale i podróż w czasie dla nas wszystkich. Czeka nas ogromna dawka wzruszeń" - komentuje Kayah.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Fragment koncertu Kayah & Transoriental Orchestra podczas Life Festival Oświęcim 2015 Interia.tv

Gościnny występ Kayah na koncercie Gorana Bregovića to był jedynie przedsmak tegorocznej trasy koncertowej. W tym roku, na wyprawę na Bałkany wraz ze swoim ulubionym duetem będą mogli wybrać się fani z całej Polski, a artyści zapowiadają, że na tę okazję przygotują też muzyczne niespodzianki.

Clip Goran Bregovic, Kayah Prawy do lewego

Harmonogram wrześniowej trasy koncertowej:

14.09.2017 (czwartek) - Łódź, Wytwórnia

15.09.2017 (piątek) - Gdynia, Gdynia Arena

16.09.2017 (sobota) - Szczecin, Azoty Arena

18.09.2017 (poniedziałek) - Poznań, MTP II

19.09.2017 (wtorek) - Wrocław, Hala Orbita

21.09.2017 (czwartek) - Kraków, Hala Wisły

22.09.2017 (piątek) - Warszawa, Progresja.