Katy Perry szukała w sieci swoich seksownych zdjęć

Popularna wokalistka zdecydowała się poszukać w sieci własnych seksownych zdjęć. Wszystko dla poprawienia swojej pewności i siebie.

"Katy Perry hot" taką frazę w wyszukiwarkę wpisała wokalistka /Frederick M. Brown /Getty Images

Wokalistka 1 kwietnia do sieci wrzuciła swoje stare zdjęcie, które było żartem primaaprilisowym. Katy Perry pod fotografią napisała, że tak będzie wyglądać okładka jej nowej płyty, po czym oczywiście dodała, że to wszystko było jednak dowcipem.



5 kwietnia do sieci Perry wrzuciła natomiast swoje zdjęcia, na których wyglądała niezwykle niekorzystnie. Zrobiono je jej w trakcie masażu twarzy.



Gwiazda po kolejnym poście, w którym śmiała się ze swojego wyglądu, postanowiła nieco zmienić podejście. Jeszcze 5 kwietnia na Instagramie pojawiło się zdjęcie piosenkarki w biustonoszu, zrobione w trakcie sesji zdjęciowej dla magazynu "Rolling Stone".



Fotografia znaleziona została pod frazą "Katy Perry hot", a szukała go sama zainteresowana. Perry dopisała "poczułam się niepewnie po moich dwóch ostatnich postach, więc".



Przypomnijmy, że w 2016 roku Katy Perry w rozmowie z serwisem Mashable stwierdziła, że uwielbia swoje kształty i nie ma zamiaru się ich wstydzić. "Nie mam zamiaru go chować" - mówiła o swoim biuście wokalistka, a także dodała, że chciałaby, aby dziewczyny o większych rozmiarach się z nią identyfikowały.

"Myślę, że jest to kwestia indywidualna. To zależy od ciebie, jak chcesz się określać. Nie widzimy się w ten sam sposób. Osobiście uważam, że mam krągłości i nie mam normalnego rozmiaru i reprezentuję sporą grupę kobiet. Chcę, aby się ze mną identyfikowano" - stwierdziła Perry.



Gwiazda dwukrotnie była uznawana najseksowniejszą kobietą na świecie. W 2010 roku wygrała w zestawieniu magazynu "Maxim", a trzy lata później triumfowała na liście "Mens’s Health".

Perry w 2017 roku pragnie wydać nowy album. Do tej pory zaprezentowała dwa single - "Rise" oraz "Chained To The Rhythm". W jednym z wywiadów radiowych wokalistka zdradziła, że na płycie znajdą się również piosenki o jej życiu seksualnym.