Katy Perry pocałowała uczestnika "American Idol"

Katy Perry, która pełni funkcję jurorki w "American Idol", pocałowała jednego z uczestników programu w usta.

Katy Perry zaskoczyła uczestnika /Frederick M. Brown /Getty Images

11 marca telewizja ABC wyemitowała pierwszy odcinek reaktywowanego talent show "American Idol". W jury programu oprócz Katy Perry zasiadają również Lionel Richie oraz Luke Bryan.

Jednym z uczestników, który zjawił się na castingu, był 19-letni Benjamin Glaze, który na co dzień pracuje jako kasjer w sklepie z elektroniką. Nastolatek zapytany przez Bryana, czy całował dziewczynę i mu się to podobało (była to aluzja do przeboju Katy Perry "I Kissed a Girl") przyznał, że nigdy nie miał dziewczyny.

"Nigdy nie byłem w związku. Nie mogę całować dziewczyny nie będąc w związku" - mówił jurorom Benjamin.

Po tym wyznaniu zdziwiona Katy Perry poprosiła chłopaka, by natychmiast podszedł bliżej. Wokalistka nadstawiła swój policzek, by Benjamin mógł ją pocałować. Pierwszą próbę uznała za nieudaną, ponieważ uczestnik nie poruszył nawet ustami. Przy kolejnej natomiast Perry niespodziewanie przekręciła głowę, dzięki czemu Benjamin pocałował ją prosto w usta.

Po całym zajściu zaskoczony i zdenerwowany nastolatek poprosił o wodę, by ochłonąć przed występem.

Jego umiejętności wokalne okazały się zbyt małe, wszyscy jurorzy byli na "nie" i zalecili Benjaminowi, by dużo ćwiczył.