Kasia Sawczuk: Gwiazda szopki TVP zaczynała w "Mam talent" i "The Voice of Poland"

Szopka Noworoczna TVP w ciągu kilku dni po emisji wywołała ogromną dyskusję w mediach. Sporo mówi się również o jednej z bohaterek programu, czyli Kasi Sawczuk.

Po emisji programu na oficjalnym profilu młodej gwiazdy pojawiło się mnóstwo krytycznych komentarzy. Niektórzy zarzucali aktorce i wokalistce to, że dla kariery nie wstydzi się nawet szydzić z polityków.



Sawczuk, która znajduje się m.in. w obsadzie seriali "Belfer", "Na noże" i "Skazane", swoją karierę rozpoczynała w programach talent show. W 2009 roku jeszcze jako dziewczynka wystąpiła w drugiej edycji "Mam talent". W 2014 roku 17-letnia Sawczuk dotarła do finału czwartej serii "The Voice of Poland" (drużyna Justyny Steczkowskiej).

W odcinku finałowym Sawczuk zaśpiewała m.in. z Kasią Nosowską utwór Hey "Nie więcej". Ostatecznie zwycięzcą czwartej edycji "VOP" został Juan Carlos Cano. Podopieczna Steczkowskiej zajęła się następnie aktorstwem.



W 2017 roku Sawczuk można usłyszeć w produkcji "Sing", gdzie podłożyła głos pod postać słonicy Meeny. Aktorka podkłada również głos w serialu "Soy Luna" (dubbinguje główną bohaterkę).