Kasia Moś zrywa łańcuchy

W sobotę 7 października na Placu Zamkowym w Warszawie od godz. 12 odbędzie się happening w ramach akcji Zerwijmy łańcuchy! Ambasadorką została w tym roku wokalistka Kasia Moś.

Będzie to już 11. odsłona akcji mającej na celu poprawę losu psów łańcuchowych.

"Udowodnijmy, że są nas tysiące i że naprawdę zależy nam na poprawie losu psów łańcuchowych!" - apeluje ambasadorka akcji Kasia Moś wraz z organizatorami.

"Od lat walczę z tym okropnym, nieludzkim, a co gorsze nazywanym przez niektórych naszą polską 'tradycją' procederem. Ja mam inne tradycje, z czego innego jestem dumna. Czas skończyć z tym zacofaniem, mamy XXI wiek - wake up!!!!!!" - dodaje wokalistka.



Happeningi Zerwijmy łańcuchy! odbędą się w całej Polsce.

Przypomnijmy, że reprezentantka Polski na Eurowizji 2017 od dawna jest zaangażowana w pomoc zwierzętom. 30-letnia wokalistka sama adoptowała psy ze schroniska.



We wrześniu 2016 r. wzięła udział w rozbieranej sesji dla "Playboya", stawiając warunek, by towarzyszyły jej zwierzęta ze Schroniska na Paluchu.





Kasia Moś ma w dorobku m.in. finał trzeciej edycji "Must Be The Music" (już na etapie castingów juror Adam Sztaba typował Kasię do grona faworytek programu), Festival Carpathia Rzeszów 2015 (I miejsce), Spring Break 2015 w Poznaniu, występy z zespołem Pussycat Dolls Burlesque Revue (obok Kelly Osbourne i Carmen Electry) i na festiwalu w Opolu 2015 (wraz z grupą The Chance wokalnie zapowiadała kolejne występy).

Współpracowała także z orkiestrą AUKSO (dowodzoną przez jej ojca, dyrygenta Marka Mosia), przy nagraniu płyty Pawła Mykietyna "Pasja Świętego Marka", Grzechem Piotrowskim, Borysem Szycem, grupą hiphopową Bezimienni, czy projektem Kuba Płucisz i Goście (Przystanek Woodstock 2015). Zagrała jedną z głównych partii w światowej prapremierze musicalu "Król Lear" Pawła Mykietyna, która odbyła się na Festiwalu Sacrum Profanum w Krakowie. Jej wokaliza do kompozycji Wojciecha Kilara trafiła do filmu Krzysztofa Zanussiego "Obce ciało".

W dorobku ma płytę "Inspination" z października 2015 r. Obecnie pracuje nad nowym materiałem, jednocześnie występując w telewizyjnym programie "Twoja twarz brzmi znajomo".

