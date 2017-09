Justyna Sawicka i Jarek Jakimowicz razem ("Siła")

Finalista dziewiątej edycji "Must Be The Music" Justyna Sawicka do najnowszego teledysku "Siła" zaangażowała Jarka Jakimowicza, bohatera kinowego cyklu "Młode wilki".

Justyna Sawicka i Jarek Jakimowicz w teledysku "Siła" /fot. Anna Kubisz /materiały promocyjne

Pochodząca z Nowogardu Justyna Sawicka przebojem dostała się do finału dziewiątej edycji "Must Be The Music". Początkowo do jej udziału w tym programie nie był przekonany nawet mąż, z którym razem prowadzą skup złomu. Potem wywołany na scenę mężczyzna musiał za to przepraszać.

Reklama

"Już udowodniłaś mężowi, finał to już wielki sukces" - komentował wówczas juror Adam Sztaba. "Pani jest super babka" - orzekł Piotr Rogucki, choć jednocześnie zaznaczył, że to poziom występu na weselach.

Po programie wokalistka zaprezentowała na razie piosenki "Oto ja" i "Znasz mnie".

Clip Justyna Sawicka Oto ja

Historia Justyny zainspirowała szwedzkich producentów (w dorobku mają współpracę z Pik i Zarą Larsson), którzy postanowili dla niej przygotować nowy utwór "Siła". Do realizacji teledysku zaangażowano reżyserkę Olgę Czyżykiewicz (m.in. Sylwia Grzeszczak, Margaret, Sarsa).

Do piosenki powstaje klip drogi, kojarzący się z energią wolności, młodości i szaleństwem. Pojawią się w nim motocykle i szybkie samochody (w tym Jeep Wrangler, którego pamiętają widzowie pierwszej części "Młodych wilków"). W obsadzie znalazł się bohater tego filmu - Jarek Jakimowicz, który pod koniec roku ma rozpocząć zdjęcia do nowej produkcji "Wilki".