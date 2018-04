Jurek Styczyński (Dżem) o występie Metalliki w Krakowie: Ogromna radość

- To niesamowite wyróżnienie dla zespołu - mówi Interii Jurek Styczyński, gitarzysta Dżemu. To komentarz do wykonania po polsku utworu "Wehikuł czasu" Dżemu w Krakowie przez zespół Metallica.

Jurek Styczyński (Dżem) w akcji /fot. Bartosz Nowicki/www.bartosznowicki.pl

1 lutego w Lizbonie rozpoczęła się kolejna europejska odsłona trasy "WorldWired Tour", która promuje wydaną 18 listopada 2016 r. płytę "Hardwired to Self-Destruct". Na następcę "Death Magnetic" fani musieli czekać aż osiem lat.

Reklama

W programie koncertów pojawia się fragment pod hasłem "Rob & Kirk's Doodle". W połowie występu ze sceny zeszli James Hetfield (wokal, gitara) i Lars Ulrich (perkusja), zostawiając pole do popisu Kirkowi Hammettowi (gitara) i basiście Robertowi Trujillo, który dodatkowo przejmuje wtedy mikrofon.

I tak furorę robił m.in. "Jożin z bażin" w czeskiej Pradze czy utwór "A Legjobb mèreg" węgierskiej grupy Tankcsapda w Budapeszcie.



W Krakowie Trujillo i Hammett sięgnęli po klasyk bluesrockowego Dżemu - "Wehikuł czasu". Wokalistą tej grupy był zmarły w lipcu 1994 r. niezapomniany Rysiek Riedel.

Wideo Metallica: Wehikuł Czasu (Rob & Kirk Doodle - Poland 2018)

Posłuchaj utworu "Wehikuł czasu" w serwisie Teksciory.pl!

Nagranie w oryginalnej wersji pochodzi z płyty "Najemnik" z 1989 r. Autorami piosenki są basista Beno Otręba (muzyka) i Rysiek Riedel (tekst).

- To bardzo miłe wyróżnienie. Wszyscy w zespole są bardzo zadowoleni, że Metallica z tylu piosenek wybrała właśnie Dżem - komentuje dla Interii Jurek Styczyński, gitarzysta śląskiej formacji.

- Nagle zaczęły przychodzić różne wiadomości, dostałem filmik z koncertu - opowiada muzyk, mówiąc o "niesamowitym wyróżnieniu" dla zespołu.

Swoje wersje utworów Dżemu prezentowały na polskiej scenie m.in. Krzysztof Cugowski i Andrzej Piaseczny.

- Jak ktoś sięga po nasz numer, to są lokalne radości, a w przypadku takiej legendy - to ogromna radość - podsumowuje Styczyński.



Ryszard Riedel (1956-1994) 1 15 Ryszard Henryk Riedel urodził się 7 września 1956 r. w Chorzowie jako drugie dziecko Małgorzaty i Jana Riedlów. Od najmłodszych lat zdradzał talent do sztuk plastycznych, uchodził za zdolnego rysownika. Zaczytywał się także w książkach o Indianach i Dzikim Zachodzie. Nigdy nie pobierał lekcji śpiewu. Edukację szkolną zakończył na siódmej klasie szkoły podstawowej. Autor zdjęcia: fot. Robert Król Źródło: Reporter 15

Wideo z metallikową wersją "Wehikułu czasu" ma już ponad milion odtworzeń, ciesząc się największą popularnością spośród "Rob & Kirk's Doodle".



Album "Hardwired to Self-Destruct" grupy Metallica zadebiutował na 1. miejscu w 57 krajach.

"Cudownie jest mieć ludzi, którzy nadal chcą cię słuchać. Nie możemy dogodzić każdemu. Robimy co możemy" - podkreślał James Hetfield.

Dwupłytowy "Hardwired to Self-Destruct" trafił na szczyt list przebojów w m.in. USA (ponad 280 tys. egzemplarzy), Polsce (Platynowa Płyta), Niemczech, Australii i Francji.

Wideo Metallica: Nie możemy dogodzić każdemu (Associated Press/x-news)

Clip Metallica Moth Into Flame

Sprawdź tekst "Moth Into Flame" w serwisie Teksciory.pl!