Joni Sledge nie żyje. Gwiazda Sister Sledge miała 60 lat

W swoim domu zmarła Joni Sledge, wokalistka grupy Sister Sledge. Na razie nie jest znana przyczyna śmierci gwiazdy disco.

Joni Sledge (Sister Sledge) miała 60 lat /fot. Andreas Rentz / Getty Images

Nieprzytomną Joni Sledge znalazł jej przyjaciel w jej domu w Phoenix w stanie Arizona. 60-letniej wokalistki nie udało się uratować.

Rzecznik zespołu Sister Sledge powiedział, że Joni Sledge ostatnio nie chorowała.

"Opłakujemy stratę naszej siostry, matki, cioci, bratanicy i kuzynki" - czytamy w oświadczeniu rodziny wystosowanym w sobotę (11 marca).

Grupa powstała w 1971 r., a w jej skład weszły siostry Sledge - Joni, Debbie, Kim i Kathy.

Zespół zdobył popularność dzięki współpracy z Bernardem Edwardsem i Nile'em Rodgersem z dyskotekowej grupy Chic. To właśnie ten duet napisał i wyprodukował materiał na płytę "We Are Family".

Tytułowy utwór stał się hymnem nurtu disco pod koniec lat 70., a także ruchu kobiecego. Nominowany do Grammy singel sprzedano w ponad milionie egzemplarzy.

Clip Sister Sledge We Are Family

Kwartet w 1989 r. stał się triem po odejściu Kathy Sledge, która jednak okazjonalnie pojawiała się na scenie u boku sióstr. W 2015 r. zespół wystąpił przed papieżem Franciszkiem w Filadelfii podczas Światowych Spotkań Rodzin.