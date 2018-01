Jonghyun: Pośmiertny album w sieci

23 stycznia do sieci trafiła pośmiertna płyta koreańskiego wokalisty SHINee, Jonghyuna. Przypomnijmy, że gwiazdor k-popu zmarł pod koniec zeszłego roku.

Jonghyun w teledysku "Shinin'" /

27-letni gwiazdor k-pop, Jonghyun, zmarł 18 grudnia 2017 r. w wyniku umyślnego zatrucia tlenkiem węgla. Ciało nieprzytomnego muzyka znalazła w jego apartamencie w Chungdam policja, wcześniej wezwana przez siostrę wokalisty.



Reklama

Po śmierci ujawniono, że piosenkarz zostawił po sobie list pożegnalny, w którym pisał, że depresja zjadała go od środka.

23 stycznia do sieci trafił drugi, nagrany jeszcze przed śmiercią, album Jonghyuna o nazwie "Poet Artist", na którym znalazło się 11 nowych kompozycji. Na singel promocyjny wybrano piosenkę "Shinin'", nakręcono do niego także teledysk, w którym widzimy Jonghyuna. Wokalista pięć utworów z albumu zaprezentował już wcześniej na swoich solowych koncertach.

Zysk ze sprzedaży albumu ma trafić do matki Jonghyuna, która dzięki zgromadzonym funduszom chce założyć fundację pomagającą potrzebującym.

W styczniu grupa Jonghyuna - SHINee - zdecydowała, że nie odwoła światowej trasy koncertowej. Tournee rozpocznie się w lutym 2018 roku w Tokio i Osace.



Wideo JONGHYUN 종현 '빛이 나 (Shinin’)' MV

"Wiele osób martwiło się nami, jednak my zdecydowaliśmy wystąpić na japońskich koncertach. Podjęliśmy taką decyzję, gdyż sądzimy, że Jonghyun tego by od nas chciał. Uważam, że najbardziej w stylu SHINee jest dotrzymanie obietnicy dla fanów i stworzenie świetnych widowisk" - napisał Key, jeden z członków boysbandu.

Według innego członka składu, Onewa, do grania koncertów zachęciła ich matka zmarłego wokalisty. "Myślałem, że nie dam rady występować na żywo. Jednak matka Jonghyuna powiedziała mi, abym się nie poddawał" - stwierdził.

Jonghyun, a właściwie Kim Jong-Hyun, urodził się 8 kwietnia 1990 roku. Zanim stał się sławny występował w duecie z Zhang Liyin (nagrał z nią piosenkę "Wrongly Given Love"). W 2008 roku dołączył do składu SHINee, który w Korei Południowej i Japonii cieszy się gigantyczną popularnością.

Zespół wydał 11 albumów studyjnych (sześć na rynek koreański, pięć na japoński), stając się jedną z najlepiej sprzedających się formacji w Korei Południowej. Ostatnimi pozycjami w dyskografii grupy są płyty - "1 of 1" (2016 r.) i "FIVE" (2017 r.). W 2016 roku ukazał się jego solowy debiut "She Is".

Wideo JONGHYUN 종현 '좋아 (She is)' MV

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jeśli potrzebujesz pomocy, porozmawiaj otwarcie o problemach z osobą, której ufasz, zadzwoń 116 123 lub 116 111 lub wejdź na stronę www.pokonackryzys.pl.