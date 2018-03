John Newman wraca po chorobie. Zobacz teledysk "Fire In Me"

John Newman, który ze względu na guza mózgu na kilkanaście miesięcy wycofał się z występów publicznych, powraca z nowym singlem "Fire In Me".

John Newman wraca z nową muzyką /John Phillips /Getty Images

"Fire In Me" to pierwszy singel promujący nowy album Johna Newmana. Do piosenki powstał również teledysk.

Clip John Newman Fire In Me

Producentem utworu jest Mark Ralph, który wcześniej tworzył hity m.in. dla Clean Bandit, Jaxa Jonesa i Almy.



"Gwarantujemy, że nowy utwór będzie królował na parkietach na całym świecie" - czytamy w zapowiedzi prasowej piosenki.

Przypomnijmy, że w sierpniu 2016 roku John Newman wyjawił, że ponownie zdiagnozowano u niego guza mózgu.

Po raz pierwszy 27-letni Brytyjczyk miał poważne problemy ze zdrowiem w 2012 roku. Kiedy zaczął tracić wzrok, udał się do lekarzy, którzy wykryli u niego guza mózgu wielkości jajka. Na szczęście nowotwór okazał się łagodny, a lekarze mogli go usunąć.

W 2016 roku specjaliści stwierdzili, że zrakowaciałe komórki pojawiły się ponownie i konieczna będzie operacja chirurgiczna i radioterapia.

Ze względu na niezbędne leczenie, Newman zmuszony był zaprzestać na jakiś czas koncertowania.

Mimo to Newman otwarcie mówił o swojej chorobie. Jak przyznał, ma nadzieję, że jego historia pomoże zwiększyć świadomość innych osób na temat nowotworów. Dodatkowo Newman zachęcił wszystkich do jak najwcześniejszej diagnozy.

"Nie muszę żyć ze świadomością, że choroba może wrócić. Liczę, że tym razem pozbędziemy się go (guza - przyp. red.) ostatecznie" - stwierdził w rozmowie z "The Sun" Newman.

"Ludzie nie powinni pojawiać się u lekarza, gdy zaczynają ślepnąć i są ciągle oszołomieni, mówiąc, że 'nie wiedzą, co im jest'. Wtedy jest już za późno. Dlatego też upubliczniłem swoją walkę z chorobą, nawet gdy jestem w jej środku" - dodał.

Jak podaje gazeta "The Sun", John Newman wrócił do zdrowia, a teraz, co pół roku, czekają go badania kontrolne.

Ostatnim albumem w dyskografii Johna Newmana jest jego druga płyta zatytułowana "Revolve". Wydawnictwo ukazało się w 2015 roku.



