Jimi Henrix: Nowa płyta "Both Sides of the Sky" z niepublikowanymi nagraniami

W piątek 9 marca ukaże się kolejna pośmiertna płyta Jimiego Hendriksa. "Both Sides of the Sky" zawiera 13 utworów nagranych w latach 1968-70, w tym 10 wcześniej niepublikowanych.

"Prawdziwym domem Jimiego było studio" - uważa producent albumu Eddie Kramer.

"Tam powstawała muzyka i tworzyła się magia. Uwielbiał nagrywanie, a dla mnie był to zaszczyt i wielka przyjemność być częścią tego wszystkiego, zarówno wtedy, jak i teraz" - dodaje.



"Od 1997 roku, kiedy zaczęliśmy odświeżanie katalogu Hendrixa, naszym celem jest prezentowanie jego fanom nagrań w najlepszej jakości" - zapowiedział drugi producent płyty John McDermott i dodał: "Chcemy też tworzyć albumy, które będą prezentowały jego niezwykłą muzykę we właściwym kontekście".



"Both Sides of the Sky" to kolejna odsłona trylogii, której poprzednie części to wydany w 2013 roku albumu "People, Hell and Angels" oraz opublikowany w 2010 roku "Valleys of Neptune".

W pracach nad tym wydawnictwem brali udział m.in.: Stephen Stills, Johnny Winter, Lonnie Youngblood, oraz Billy Cox i Buddy Miles z grupy Band Of Gypsys.



Jimi Hendrix zmarł 18 września 1970 roku. Za życia wydał cztery albumy, ale jego działalność studyjna i koncertowa była tak intensywna, że na pośmiertną dyskografię artysty składa się kilkadziesiąt albumów studyjnych, koncertowych i składanek.