​Jessie J zapowiada nową płytę "R.O.S.E."

Jessie J ogłosiła szczegóły pierwszego od czterech lat premierowego wydawnictwa. Płytę promuje singel "Queen", do którego powstał teledysk.

Jessie J szykuje nowości /Leon Bennett /Getty Images

Jessie J ogłosiła szczegóły pierwszego od czterech lat premierowego wydawnictwa. Płyta ukaże się w czterech częściach: "R.O.S.E. (Realisations)" ukaże się 22 maja, "R.O.S.E. (Obsessions)" - 23 maja, "R.O.S.E. (Sex)" - 24 maja, a "R.O.S.E. (Empowerment)" - 25 maja. Wydawnictwo promuje singel "Queen", do którego powstał teledysk.

Reklama

"Trudno uwierzyć, że minęły aż cztery lata odkąd wydałam coś nowego. W ostatnim czasie bardzo dojrzałam, co dobrze słychać w mojej muzyce. Kawałki z 'R.O.S.E.' są jak pamiętnik w formie muzycznej. Czuję ogromną wdzięczność wobec wszystkich, którzy czekali na tę płytę" - mówi Jessie J.

Wydawnictwo promuje singel "Queen", o którym artystka mówi: "Chcę, by wszystkie kobiety na świecie usłyszały ten utwór. By wsłuchały się w tekst, uwierzyły w te słowa i głośno je wyśpiewały. W klipie celebrujemy prawdziwe kobiece piękno. Nie było lepszego czasu, by wypuścić właśnie takie wideo. Chcę, by klip przypomniał każdej kobiecie, że jest piękna. Wszystkie kobiety to królowe!".

Jedną z bohaterek teledysku jest Lizzie Velásquez, bohaterka dokumentu "A Brave Heart: The Lizzie Velásquez Story".

Clip Jessie J Queen

Sprawdź tekst utworu "Queen" w serwisie Teksciory.pl

Pozostałe single z "R.O.S.E." to "Think About That" oraz "Not My Ex". Pełna tracklista prezentuje się następująco:

"R.O.S.E. (Realisations)"

Oh Lord (Interlude)

Think About That

Dopamine

Easy On Me

"R.O.S.E. (Obsessions)"

Real Deal

Petty

Not My Ex

Four Letter Word

"R.O.S.E (Sex)"

Queen

One Night Lover

Dangerous

Play

"R.O.S.E (Empowerment)"

Glory

Rose Challenge (Interlude)

Someone’s Lady

I Believe In Love.