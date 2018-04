Jennifer Lopez zaczyna nowe życie (teledysk "Se Acabó El Amor")

Zobaczcie mocno kolorowy teledysk "Se Acabó El Amor" z udziałem Jennifer Lopez, Abrahama Mateo i Yandela.

Jennifer Lopez kusi i uwodzi /Kevin Winter /Getty Images

Amerykańska wokalistka o latynoskich korzeniach w teledysku rozstaje się ze swoim facetem, wyrzuca jego rzeczy przez balkon i deklaruje, że rozpoczyna nowe życie.

Jennifer Lopez towarzyszą inne latynoskie gwiazdy: Abraham Mateo i Yandel z nieistniejącego już duetu Wisin & Yandel.

Tytuł piosenki "Se Acabó El Amor" oznacza właśnie koniec miłości.

Singel zapowiada nadchodzący nowy album Mateo, wcześniej hiszpański wokalista wypuścił utwory "Loco Enamorado" i "Háblame Bajito" z udziałem rapera 50 Centa i Austina Mahone.

Nakręcony w Universal Studios w Los Angeles klip ma już na koncie ponad 4,2 mln wyświetleń.

Clip Abraham Mateo Se Acabó el Amor - & Yandel, Jennifer Lopez

Za reżyserię odpowiada pochodzący z Wenezueli Daniel Durán, który pracował wcześniej z m.in. Becky G, Pitbullem i Joeyem Montaną.

Przypomnijmy, że z końcem września 2018 roku 48-letnia Jennifer Lopez zakończy swoją rezydencję w Planet Hollywood w Las Vegas.

"Widowisko jest na tyle wymagające, że muszę pozostać w odpowiednim reżimie. Koncert nazywa się 'All I Have' (wszystko co mam - przyp. red.), nie mogę więc wyjść i powiedzieć, że dziś dam z siebie połowę" - opowiadała Lopez magazynowi "Paper".



