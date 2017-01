Jenner debiutuje

Serbska formacja Jenner wypuści w lutym debiutancki album.

Jenner prezentuje debiutancki album /Oficjalna strona zespołu

Pierwszą płytę żeńskiego kwartet z Belgradu wyda francuska Infernö Records. Longplay zatytułowany "To Live Is To Suffer" ujrzy światło dzienne 20 lutego w formacie CD oraz na kasecie magnetofonowej.



Dodajmy, że speed / thrashmetalowy Jenner powstały w 2013 roku. Dwa lata później zespół opublikował dwuutworowe demo.



Jenner tworzą Andelina Mitić (wokal), Aleksandra Stamenković (gitara), Mina Petrović (bas) i Marija Dragićević (perkusja).



Zobacz Jenner na żywo w utworze "Silent Killer":

Wideo Jenner @ Belgrade Metal United 12.11.2016. - Silent Killer

Oto program albumu "To Live Is To Suffer":

1. "Factory Of Death"

2. "Hear The Thunder Roar"

3. "Demon's Call"

4. "The Heath Is Coming Again"

5. "On The Judgement Day"

6. "How Deep Is Your Greed"

7. "Silent Killer"

8. "Opened (On The Table)".