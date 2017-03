Jason Derullo, Nicki Minaj i Ty Dolla Sign w klipie "Swalla"

Do sieci trafił teledysk do wspólnego utworu Jasona Derullo, Nicki Minaj i Ty Dolla Signa "Swalla". W ciągu trzech dni nagranie obejrzano na Youtube ponad pięć milionów razy.

Teledysk do utworu "Swalla" trafił do sieci 17 marca. Jego stworzenia podjął się Gil Green. Gościnnie w klipie pojawili się Nicki Minaj oraz Ty Dolla Sign.

"Jestem ich fanem (Minaj i Ty Dolla Sign - przyp. red.) i uznałem, że będą idealnie pasować do mojego utworu. Przeczuwam, że ten numer będzie świetnie radził sobie w radiostacjach" - mówił Derulo magazynowi "Billboard".



Jason Derulo w 2016 roku podsumował 10-lecie działalności muzycznej w formie kompilacji o tytule "Platinum Hits". Muzyczną karierę rozpoczął w 2006 roku. Przez 10 lat sprzedał ponad 56 mln singli. Multiplatynowy status spośród piosenek zdobyły "Wiggle", "Talk Dirty", "In My Head", i "Whatcha Say".



Przypomnijmy, że w utworze "Swalla" Nicki Minaj przypuściła atak na inną raperkę, Remy Ma.

Zobacz klip "Swalla":