Janet Jackson urodziła syna. Radość w rodzinie Jacksonów

We wtorek (3 stycznia) na świat przyszedł Eissa - syn Janet Jackson (50 l.) i jej męża, katarskiego miliardera Wissama Al Many.

Janet Jackson została mamą /fot. Francois Nel / Getty Images

Przedstawiciel Janet Jackson przekazał w oświadczeniu opublikowanym w serwisie People.com, że wokalistka urodziła dziecko bez problemów, a teraz odpoczywa. Syn otrzymał imię Eissa.

Reklama

Z gratulacjami w mediach społecznościowych pospieszyli członkowie klanu Jacksonów, w tym starsza siostra LaToya i bratanek T.J. Ten drugi przy okazji popełnił błąd w pisowni imienia chłopca, nazywając go "Elissa".

Z narodzin syna Janet Jackson ucieszyły się także m.in. wokalistka Gloria Gaynor i gwiazda Broadwayu Audra McDonald.



Przypomnijmy, że jeszcze na przełomie marca i kwietnia 2016 r. Janet Jackson ogłosiła, że odwołuje europejską część trasy koncertowej, by skupić się na powiększeniu rodziny.

"Mój mąż i ja planujemy rodzinę, więc muszę opóźnić trasę. Proszę, żebyście spróbowali zrozumieć, jak bardzo to jest dla mnie teraz ważne. Muszę odpocząć - to zalecenia lekarzy - ale nie zapomniałam o was. Wrócę na trasę tak szybko, jak to będzie możliwe" - ogłosiła wówczas na Twitterze.

Wcześniej problemy zdrowotne sprawiły, że zaplanowane koncerty w Europie w ramach trasy "Unbreakable World Tour" promującej jej pierwszą od siedmiu lat płytę "Unbreakable" zostały najpierw przełożone. W Wigilię 2015 roku na Twitterze i Instagramie Janet poinformowała, iż lekarze oznajmili jej, że musi się poddać operacji. Po decyzji Jackson o odwołaniu koncertów zaniepokojeni fani snuli spekulacje na temat choroby nowotworowej, ale wokalistka zdementowała te plotki w specjalnym filmiku, który opublikowała na Twitterze. Wyjaśniło się też, że przeszła operację gardła.

Ostatecznie ciążę potwierdziła prezentując ciążowy brzuch w okładkowej sesji dla magazynu "People". "Dziękujemy Bogu za nasze szczęście" - mówi wokalistka.

Ojcem dziecka jest pochodzący z Kataru miliarder Wissam Al Mana. Janet poślubiła go w 2012 r. Wcześniej była żoną wokalisty Jamesa DeBarge'a (1984-85; po szybkim rozwodzie ich małżeństwo zostało anulowane) i tancerza, kompozytora i reżysera Rene Elizondo (w latach 1991-2000).

Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Janet Jackson Someone To Call My Lover

Sprawdź tekst utworu "Someone To Call My Lover" w serwisie Teksciory.pl!