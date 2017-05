Laureatka Eurowizji 2016, ukraińska wokalistka Jamala, pod koniec kwietnia poślubiła swojego ukochanego. W mediach społecznościowych pochwaliła się zdjęciami z ceremonii.

Jamala wyszła za mąż /AP Photo/Efrem Lukatsky /East News

34-letnia Jamala wyszła za Bekira Suleimanova, z którym zaręczyła się we wrześniu 2016 roku. Mąż wokalistki jest absolwentem Wydziału Fizyki i Matematyki Uniwersytetu Narodowego Tarasa Szewczenki w Kijowie i działaczem społeczności Tatarów krymskich.

Susana Dżamaladinowa (tak naprawdę nazywa się Jamala) przyszła na świat w Kirgistanie, gdzie przesiedlono jej najbliższych. Po odzyskaniu niepodległości przez Ukrainę, jej rodzina powróciła na tereny Krymu.

"Czułam ból, kiedy pisałam ten utwór. Wiedziałam, że to uczucie mogą rozpoznać w sobie także inni Europejczycy" - opowiadała Jamala o piosence "1944", dzięki której wygrała Eurowizję 2016.

Ujawniła, że na pomysł wykorzystania w piosence losów własnej rodziny wpadła, gdy słuchała muzyki do filmu "Lista Schindlera". "Wtedy pomyślałam, że gdy moi bliscy musieli opuścić Krym czuli to samo, co ofiary Holokaustu" - podkreśliła.

Utwór "1944" porusza między innymi kwestię deportacji ludności pochodzenia tatarskiego z Krymu w głąb Azji, nawiązuje także do aktualnej sytuacji na Ukrainie. Nie bez znaczenia jest tu fakt, że w roku 2014 Krym został zaanektowany przez Rosję.

Ślub wokalistki odbył się w islamskim centrum kultury w Kijowie.