Jak wyglądała Janet Jackson w wieku ośmiu lat?

Janet Jackson udostępniła na swoim Instagramie archiwalne nagranie, na którym można zobaczyć jej pierwszy występ w telewizji.

Janet Jackson udostępniła archiwalne nagranie /Andreas Rentz /Getty Images

Fragment nagrania, które do sieci wrzuciła Janet Jackson pochodzi z lat 70. Widzimy na nim małą dziewczynkę w programie "The Carol Burnett Show", która na scenie pojawia się ze swoim bratem Randym Jacksonem.

Reklama

Duet wykonał piosenkę Sonny & Cher "The Beat Goes On" z płyty “In Case You’re in Love". W tym czasie mała Janet miała osiem lat, a jej brat 10.

Kilkanaście lat później Janet Jackson stała się jedna z najpopularniejszych wokalistek, której płyty sprzedały się w nakładzie ponad 100 milionów egzemplarzy na całym świecie.



Zobacz "The Beat Goes One" w wykonaniu Janet i Randy Jacksonów:

Wideo Janet Jackson Makes her first TV Debute