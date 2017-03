Internauci znaleźli 2-letnią sobowtórkę Eda Sheerana. Jak zareagował wokalista?

​Jakiś czas temu pisaliśmy o pewnej dwulatce, której zdjęcie robi furorę w sieci. Wszystko dlatego, że zdaniem internautów, dziewczynka do złudzenia przypomina brytyjskiego wokalistę, Eda Sheerana. Sytuację skomentował w końcu sam gwiazdor.

Ed Sheeran zabrał głos w sprawie popularnego zdjęcia / Gareth Cattermole /Getty Images

Zdjęcie Isly Walton, bo tak nazywa się dziewczynka, wzbudziło spore zainteresowanie w mediach społecznościowych i obiegło sieć.

Reklama

"Dlaczego to dziecko jest bardziej podobne do Eda Sheerana niż Ed Sheeran?" - spytał ktoś na Twitterze.

Popularność zdjęcia skomentowała Zoe Walton, czyli matka małej sobowtórki Sheerana. "Nie mogę uwierzyć, jakim wiralem to się stało" - napisała kobieta na Twitterze. Dodała, że ma nadzieję, iż "pewnego dnia" wokalista zechce skontaktować się z jej córką, która w maju skończy trzy latka.

Do spotkania Eda Sheerana i małej Isly nie doszło, ale Brytyjczyk został zapytany o to podczas wywiadu dla "Good Morning Britain".

"Ona nie jest moja, ona nie jest moja! Mówię Ci" - powiedział żartobliwie muzyk po czym stwierdził, iż to szalone, że tego typu rzeczy rozprzestrzeniają się tak szeroko.

Przypomnijmy, że Ed Sheeran promuje obecnie swój nowy album zatytułowany "÷". Płyta ukazała się 3 marca i cieszy się ogromnym zainteresowaniem na całym świecie.

Dwa pierwsze single "Shape Of You" i "Castle On The Hill" pobiły w Polsce rekord najczęściej odtwarzanych utworów w ciągu jednego dnia w serwisie Spotify.