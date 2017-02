Inna kusi i uwodzi (teledysk "Gimme Gimme")

Poniżej możecie zobaczyć najnowszy teledysk rumuńskiej wokalistki o pseudonimie Inna - "Gimme Gimme".

Inna w teledysku "Gimme Gimme" /

Talent Inny (właśc. Elena Alexandra Apostoleanu) odkryli jej rodzice, którzy posłali swoją córkę na lekcje śpiewu, gdy miała osiem lat. Rumunka nie zdobyła jednak wykształcenia muzycznego. Zdobyła ona dyplom z nauk politycznych na Wyższej Szkole Ekonomicznej w Konstancy.

W ciągu kilku lat od debiutu stała się jedną z najpopularniejszych gwiazd europejskiej sceny dance. Jej klipy na Youtube przekroczyły już barierę 1,5 mld odtworzeń. Każdy kolejny teledysk bez problemu notuje po kilkadziesiąt mln odsłon.



Imponującymi wynikami może się pochwalić także w mediach społecznościowych - na Facebooku ma prawie 12 mln fanów, jej wpisy na Twitterze śledzi ponad 1,2 mln osób, a profil na Instagramie polubiło ponad 1,4 mln.

30-letnia wokalistka niedawno ogłosiła, że pracuje nad swoim piątym albumem. Wiadomo, że trafią na niego single "Heaven" i "Say It With Your Body". Teraz Inna prezentuje nowy teledysk "Gimme Gimme", który w ciągu niespełna doby od premiery ma już ponad 870 tys. odtworzeń.



Clip Inna Gimme Gimme

