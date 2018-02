Ile Adele zarobiła na swojej ostatniej trasie koncertowej?

Z danych opublikowanych przez firmę Remedy Touring LLP wynika, że ostatnia trasa Adele przyniosła zysk w wysokości 142 milionów funtów. Ile z tej sumy trafiło do brytyjskiej wokalistki?

Adele zarobiła ponad 40 milionów funtów dzięki ostatniej trasie koncertowej /Kevork Djansezian /Getty Images

W lutym 2016 roku, kilka miesięcy po wydaniu bijącego rekordy popularności albumu "25", Adele ruszyła w ogromną trasę koncertową, obejmującą występy w Stanach Zjednoczonych, Europie i Australii. Trasa zakończyła się w 2017 roku, a ostatnie koncerty zostały niespodziewanie odwołane, gdyż lekarze zalecili gwieździe natychmiastowy odpoczynek.



"Przez ostatnie dwie noce bardzo się męczyłam. Musiałam wysilać się znacznie bardziej, niż zwykle. Poszłam do lekarza, bo nie mogłam mówić. Okazało się, że moje struny głosowe są uszkodzone" - pisała Adele na Instagramie.

Adele wielokrotnie podkreślała, że trasa promująca płytę "25" może być ostatnią w jej karierze. "Koncertowanie to rzecz, która kompletnie do mnie nie pasuje. Jestem domatorką i cieszę się z naprawdę małych rzeczy" - mówiła.



Do dalszego koncertowania Adele nie przekonują również kosmiczne pieniądze, które gwiazda zarobiła dzięki ostatniej trasie. Firma wokalistki, Remedy Touring LLP opublikowała raport, z którego wynika, że trasa Brytyjki przyniosła 142 miliony zysku (wliczały się w to sprzedane bilety, koszulki i pamiątki). 70 milionów trafiło do firmy, natomiast Adele miała dzięki całemu torunee 42 miliony funtów.

To kolejna spora suma na koncie wokalistki. W zeszłym roku na konto gwiazdy, dzięki sprzedaży płyty "25", wpłynęło ponad dziewięć milionów funtów.

Według serwisu RichList majątek Adele wyceniany jest na 135 milionów funtów.

Niedawno brukowiec "The Sun" donosił, że jeden z hoteli w Las Vegas proponował Adele roczną rezydencję, a sama wokalistka miałaby za jeden koncert zarabiać od 380 do 500 tys. funtów. Piosenkarka i jej menedżment nie potwierdzili jednak tych plotek.