Iggy Azalea: Menedżment walczył o jej zdrowie psychiczne

Iggy Azalea przyznała, że po kilku ostrych kłótniach na Twitterze, jej menedżment kazał jej rzucić media społecznościowe i udać się na wypoczynek, aby odzyskać równowagę psychiczną.

Menedżerowie Iggy Azalei dokonali interwencji /Theo Wargo /Getty Images

Australijska raperka słynie z niewyparzonego języka. Kilkakrotnie za pomocą mediów społecznościowych rozpoczynała kłótnie z innymi gwiazdami muzyki z byle powodu. W taki sposób weszła na wojenną ścieżkę m.in. z Nicki Minaj, Azealią Banks, Q-Tipem, Snoop Doggiem, Eminemem, Eryką Badu i Macklemorem.

Kolejne wojenki i coraz częstsze słowne prowokacje na Twitterze sprawiły, że menedżerowie Azalei nakazali jej odłączenie się z internetu i wyjazd do centrum terapeutycznego w Arizonie, gdzie miała poradzić sobie ze swoimi problemami emocjonalnymi.



Raperka przyznała, że nie spodziewała się takiej decyzji po jej współpracownikach.

"Myślałam, że przychodzę porozmawiać o czymś innym. Wtedy powiedzieli do mnie, że muszę wyjechać do tego miejsca" - opowiadała Iggy "Billboardowi".



"Mówili do mnie: 'Wiemy, że jesteś bardzo utalentowana i możesz wejść do studia i nagrywać całymi dnami hity. Nie wiemy jednak, czy zdajesz sobie sprawę, co mówi się o tobie i twoich reakcjach i że to może zrujnować twój kontrakt. Musimy iść z nimi (ludźmi z wytwórni - przyp. red.) porozmawiać i zapewnić ich, że jesteś psychicznie gotowa na wydanie nowej muzyki'"- opowiadała Azalea.

Raperka przyznała, że po tej decyzji jej menedżmentu była wściekła. "Nie lubię być wysyłana gdziekolwiek" - dodała.

27-letnią gwiazdę udało się jednak udobruchać, a sama oceniła swój wyjazd na podreperowanie zdrowia psychicznego jako bardzo owocny.



"Nigdy nie usiadłam i nie odbyłam szczerej rozmowy z profesjonalistami. Dobrze było mówić do kogoś, kto może dać ci odpowiednie narzędzia do tego, aby uczynić twoje życie łatwym do opanowania. To mi się przydało i cieszę się, że wyjechałam" - dodała.

Obecnie Iggy Azalea przygotowuje się do wydania drugiego albumu studyjnego pt. "Surviving The Summer", a jego premiera jest planowana na ten rok. Krążek promuje singel "Savior".



