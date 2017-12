Honorata Skarbek kończy 25 lat

23 grudnia, 25. urodziny świętuje blogerka, modelka, a przede wszystkim wokalistka, Honorata Skarbek.

Honorata Skarbek w 2018 powróci z nową płytą /VIPHOTO / East News

Honorata Skarbek, znana w przeszłości jako Honey, swoją solową karierę rozpoczęła w 2008 roku, udzielając się gościnnie m.in. w utworach raperów.

Reklama

Początkująca wokalistka w 2009 roku wzięła udział w konkursie "Motorlastar" (trzecie miejsce), a w 2010 roku dotarła do półfinału akcji Coke Live Music Fresh Noise.

W 2011 roku ukazał się jej pierwszy singel pt. "No One". Numer powstał we współpracy z Chrisem Gehringerem, produkującym w przeszłości dla Lady Gagi i Katy Perry. Do numeru powstał także klip.

"Nie chciałam wyglądać jak świecąca celebrytka, tylko jak każda normalna nastolatka, którą jestem i z którą możecie się utożsamiać" - tłumaczyła w tamtym czasie na swoim blogu, który, jak możemy na nim przeczytać, jest jednym z najdłużej działających i najpopularniejszych blogów lifestylowych w Polsce.



Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Honorata Skarbek No One

Utwór "No One", tak samo jak single "Runaway" i "Sabotaż" znalazły się na debiutanckim albumie Skarbek pt. "Honey", który ukazał się w marcu 2011 roku, niedługo później wokalistka zaprezentowała się na koncercie TOP festiwalu TOPTrendy, gdzie zdobyła nagrodę internautów (jurorów przekonali Neo Retros).

Kolejne wyróżnienia przyszły bardzo szybko. W 2012 roku przyznano wokalistce nagrodę Viva Comet (debiut roku), a rok później nominowano ją do nagrody Kids’s Choice Awards w kategorii ulubiona polska gwiazda.

Organizatorzy koncertu Justina Biebera dostrzegli popularność dziewczyny i postanowili powierzyć jej rolę supportu kanadyjskiego gwiazdora (Bieber wystąpił w Polsce w Łodzi w marcu 2013 roku).

"Jestem niesamowicie szczęśliwa, że podołałam temu zadaniu. Po zejściu ze sceny, minęłam się na backstage'u z Justinem Bieberem i jego ekipą, która przygotowywała go do upięcia skrzydeł, którymi wlatywał na rozpoczęcie swojego show. Z uśmiechem na twarzy rzucił przez ramię 'great job', na co odkrzyknęłam tylko 'thank you' i pobiegłam się przebrać" - komentowała po koncercie młoda piosenkarka.



Justin Bieber - Łódź, 25 marca 2013 r. 1 7 Albumy 19-latka rozeszły się w 18 milionach egzemplarzy - fot. Przemysław Jach Autor zdjęcia: Źródło: East News 7

Również w 2013 roku ukazał się drugi album Honey pt. "Million". Płytę promował singel "Lalalove", do którego teledysk nakręciła Agata Grymuza.

Na Teneryfie stworzono natomiast teledysk do utworu "Nie powiem jak". "Spanie po dwie godziny lub wcale, zero przerw na jakikolwiek posiłek, kilka łyków wody, mnóstwo stresu, a także kilkugodzinne błądzenie po wyspie sprawiło, że byłam totalnie zrezygnowana" - relacjonowała na blogu prace na planie Honey.



Clip Honorata Skarbek Nie powiem jak

Właśnie z singlem "Nie powiem jak" Honey wzięła udział w SuperPremierach w Opolu, gdzie otrzymała nagrodę specjalną "Super Expressu". Na kolejny album Skarbek trzeba było poczekać do 2015 roku, w przerwie od nagrywania wokalistka wzięła m.in. udział w "Tańcu z gwiazdami", gdzie zajęła 11. miejsce.

W tamtym czasie wokalistka oficjalnie przyznała też, że chorowała na nowotwór (przewlekła białaczka szpikowa).

"Od momentu diagnozy, przyjmowałam leki powstrzymujące rozwój chorych komórek i wprowadzających mój organizm w stan remisji. Dzięki nim, moje wyniki znacznie się poprawiły. Moi lekarze zrezygnowali z konieczności przeszczepu, a ja w liceum wróciłam do szkoły i do normalnego życia, z którego korzystałam w 100%. (...) Moja choroba nie postępuje od 8 lat i mam nadzieję, że zostanie tak do końca życia" - pisała na blogu.



Honorata Skarbek prezentuje "Puzzle" 1 15 Honorata Skarbek, znana w przeszłości jako Honey, swoją karierę rozpoczęła w 2011 roku Autor zdjęcia: Wojciech Stróżyk Źródło: Reporter 15

Pod koniec lipca 2015 roku do sprzedaży trafił jej album "Puzzle", który miał być nowym rozdziałem w życiu wokalistki. Promowały go m.in. utwory "GPS", "Naga" i "Damy radę".



Clip Honorata Skarbek Naga

Czwarta płyta Honey ma ukazać się natomiast w 2018 roku. Promuje ją singel "Na koniec świata".

"Długo szukaliśmy odpowiedniego utworu na mój powrót, po 2-letniej przerwie - tłumaczyła wokalistka, i dodawała - Nie chciałam stworzyć oczywistej, prostej piosenki, która już po pierwszych taktach, pokazuje słuchaczowi, czego może się spodziewać" - stwierdziła.