happysad znów w stuletniej stodole ("Nadzy na mróz")

Utwór "Nadzy na mróz" zapowiada nową płytę grupy happysad.

Grupa happysad przygotowała kolejny album /fot. Łukasz Kłos /Reporter

Do nagrania "Nadzy na mróz" powstał teledysk. To jeden z dziesięciu klipów do nowej płyty, stworzonych ze Sky Piastowskie. Ta grupa ma na swoim koncie teledyski zrealizowane dla m.in. Tego Typa Mesa, Vixena, duetu Buka/Rahim, grup Hey, Muchy i Big Cyc.

Reklama

Muzycy happysad opisują wideo jako "mały hołd złożony miejscu, w którym została nagrana nadchodząca płyta".

Mowa o stuletniej stodole w Nowym Kawkowie na Warmii. Tam powstał poprzedni album "Ciepło/Zimno".



- Uciekając od hermetycznego środowiska profesjonalnych, wymuskanych, doskonałych w każdym calu studiów nagraniowych, już po raz drugi trafiliśmy do Kawkowa. Tym razem Leszka Kamińskiego, który wyprodukował i nagrał płytę "Ciepło/Zimno", zastąpił podczas sesji w Kawkowie Marcin Bors czyli producent i realizator płyty poprzedniej, "Jakby nie było jutra" - opowiadał Interii gitarzysta Łukasz Cegliński.

- Dom naszego kolegi Stasia Kamionki to miejsce magiczne. Bardzo dobrze tam się czujemy. Jeździliśmy tam wielokrotnie na obozy kompozycyjne i poznaliśmy to miejsce na wskroś. Teraz jego gospodarz włożył dużo serca w odremontowanie domu i stodoły, w której zrobiliśmy studio, więc warunki były zdecydowanie lepsze, niż przy nagrywaniu z Leszkiem - dodaje muzyk happysad.



"Otwórzcie okna, poczujcie zimowy podmuch na plecach, załóżcie słuchawki i wciśnijcie play" - zapowiadają autorzy teledysk "Nadzy na mróz".



Clip happysad NADZY NA MRÓZ