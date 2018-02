Happy Prince na Eurowizję? Posłuchaj utworu "Don’t Let Go"

Kim są członkowie zespołu Happy Prince? To pytanie po ujawnieniu listy wykonawców polskich preselekcji do tegorocznej Eurowizji, zadawało sobie wielu internautów. Za projektem stoi dwójka doświadczonych muzyków.

Happy Prince walczą o Eurowizję /Jacek Ponder /materiały prasowe

Happy Prince to dwóch przyjaciół - Jakub Prachowski i Tomasz Stawarz - spotkali się po latach, by ponownie połączyć swoje siły i wykorzystać zdobyte doświadczenia muzyczne i producenckie. W ten sposób powstał projekt Happy Prince. Współpraca ta zaowocowała materiałem na pierwszy wspólny album, który ma ukazać się jeszcze w tym roku.

Reklama

Wokalistą zespołu jest Kuba Prachowski - producent, autor piosenek. Przez kilka lat był wokalistą w zespole Eden Express, z którym zwyciężył w konkursie na najlepszy zespół rockowy w Polsce 39 i pół decybela ponad normę w 2009 r. Eden Express zadebiutował na 50. Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu w 2013 r. Grupa miała za sobą również występy na Sopot TOPtrendy Festiwal, Vena Music Festival oraz w programie Kuby Wojewódzkiego.

Prachowski jest laureatem Międzynarodowego Festiwalu Rzeszów Carpathia w latach 2011 - 2013 oraz zdobywcą Grand Prix tegoż festiwalu w 2015 roku.

Teraz razem z Tomaszem Stawarzem tworzą projekt Happy Prince. Ich singel "Don’t Let Go" został wybrany do polskich preselekcji Eurowizji 2018. Teledysk do piosenki powstał w Hotelu Bellotto, gdzie w klimatycznym tańcu zobaczymy parę tancerzy z Grupy Tanecznej NEXT Tomasza Barańskiego.



Polskie preselekcje do Eurowizji odbędą się 3 marca.



Wideo HAPPY PRINCE - Don't Let Go (Official Video) Eurovision 2018

Sprawdź tekst utworu "Don’t Let Go" w serwisie Teksciory.pl!