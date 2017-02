Halsey: Wpadka z kostiumem na imprezie przed Grammy

Wokalistka Halsey wyśmiała swoją wpadkę, do której doszło w trakcie jednej z imprez poprzedzających ceremonię rozdania nagród Grammy.

Halsey na imprezie Delta /MediaPunch/REX/Shutterstock /East News

Do problemów z garderobą Halsey doszło na imprezie, organizowanej przez linie lotnicze Delta. W trakcie występu wokalistka miała odsłonić sutka.

Piosenkarka w niewybredny sposób skomentowała sprawę na Twitterze.

"Mój top opadł, gdy byłam na scenie. Sutek nominowany do nagrody Grammy" - napisała.



Halsey nominowana była do Grammy w kategorii najlepszy występ grupy/duetu za utwór z The Chainsmokers "Closer". Nagroda ostatecznie trafiła do twenty one pilots za utwór "Stressed Out".



The Chainsmokers triumfowali natomiast w innej kategorii. Otrzymali Grammy za najlepsze nagranie muzyki tanecznej (utwór "Don't Let Me Down z Dayą).