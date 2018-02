Halsey zaprezentowała teledysk do singla "Sorry" z jej ostatniego albumu "Hopeless Fountain Kingdom".

Halsey promuje swój drugi album /Kevork Djansezian /Getty Images

"Hopeless Fountain Kingdom" to druga płyta w dyskografii Halsey.

Reklama

Kolejnym singlem promującym to wydawnictwo jest utwór "Sorry", do którego powstał również teledysk z udziałem Halsey.

Amerykanka ponownie - po klipach "Bad at Love" i "Now or Never" - podjęła się reżyserii teledysku razem z Singiem J Lee.

Zobacz teledysk "Sorry":

Clip Halsey Sorry

Sprawdź tekst utworu "Sorry" w serwisie Teksciory.pl