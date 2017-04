Halsey: Depresja pomaga jej w pracy nad muzyką

​Amerykańska wokalistka Halsey przyznała, że walka z depresją pomaga jej podczas pracy nad nowym albumem. Jej kolejna płyta "Hopeless Fountain Kingdom" ukaże się w czerwcu.

Halsey przyznała publicznie, że walczy z depresją

W 2016 roku amerykańska wokalistka Halsey wyznała, że będąc w liceum, czuła się nierozumiana przez innych. Wierzyła, że ludzie traktowali ją jako "wyrzutka" z powodu jej tatuaży i odważnej fryzury. U dziewczyny zdiagnozowano chorobę dwubiegunową, a po nieudanej próbie samobójczej, jakiej się dopuściła, skierowano ją na leczenie psychiatryczne.

Halsey podkreślała w wywiadach, że tym, co pozwoliło jej przetrwać trudny czas, była pasja do muzyki. Po zakończeniu leczenia wokalistka postanowiła spełnić swoje marzenie o byciu profesjonalną piosenkarką.

Amerykanka zaczęła pisać piosenki w wieku 17 lat. Na początku w serwisie Youtube publikowała covery utworów innych artystów. Zadebiutowała w 2014 roku EP-ką "Room 93". W sierpniu następnego roku ukazał się jej pierwszy album "Badlands", który w pierwszym tygodniu trafił na drugie miejsce listy "Billboardu". Płytę zwiastowały single "Ghost" oraz "New Americana".

Na początku marca amerykańska wokalistka opublikowała na profilu na Twitterze swoje nagie zdjęcie. Z podpisu pod fotografią fani dowiedzieli się, że jej nowa płyta ujrzy światło dzienne w czerwcu.

W wywiadzie udzielonym iHeartRadio Halsey przyznała, że podczas pracy nad nowym albumem pomocna okazała się jej walka z depresją.

"Byłam jak tornado złości i produktywności" - mówiła wokalistka o procesie tworzenia nowego materiału.

"Niektórym ludziom, wliczając w to mnie, wygodnie jest w ich depresji. Wiesz, jak ważne jest, aby poczuć się lepiej i wiesz, co masz robić, ale czasami jest ci łatwiej pławić się w swojej niedoli" - tłumaczyła swój stan Halsey.

Amerykanka zdradziła również, o czym będzie opowiadać jej nowa płyta.

"Dla mnie 'Hopeless Fountain Kingdom' to historia dwóch osób, które tak bardzo chcą kochać, że są gotowe, by zmienić siebie dla ich miłości i robiąc to, pozwalają prawdziwym wersjom siebie umrzeć. To opowieść w stylu Romeo i Julii" - opowiadała Halsey.

Halsey szykuje się do premiery nowej płyty

Singlem zapowiadającym płytę "Hopeless Fountain Kingdom" jest utwór "Now or Never". Do piosenki powstał teledysk w reżyserii Halsey i Singa J Lee.

Clip Halsey Now Or Never

Premiera albumu "Hopeless Fountain Kingdom" zaplanowana jest na 2 czerwca.