Grzegorz Hyży z teledyskiem "O Pani!"

Dwa dni przed premierą nowej płyty "Momenty" Grzegorz Hyży prezentuje klip do utworu "O Pani!". Singel ten zaśpiewa w dzisiejszym odcinku "Idola" (10 maja).

Grzegorz Hyży szykuje drugą płytę /AKPA

Grzegorz Hyży odniósł największy sukces z uczestników trzeciej edycji "X Factor" (w tym programie zajął ostatecznie drugie miejsce). W maju 2014 roku ukazała się jego debiutancka płyta "Z całych sił". To efekt współpracy wokalisty z Bartoszem "Tabbem" Zielonym (muzyka, produkcja), który współpracował z m.in. Mezo i Sylwią Grzeszczak. Polskie teksty napisali m.in. Wojciech Łuszczykiewicz (Video), Kamil Durski z zespołu Lilly Hates Roses i Karolina Kozak (autorka tekstów m.in. na płytę Dawida Podsiadły).

"Momenty" zapowiadane są jako otwarcie nowego etapu. Na drugiej płycie wokalista łączy mainstreamowego rocka z nowoczesnym indie.

Tym razem Hyżemu pomagali producent Bogdan Kondracki, stojący za sukcesami Dawida Podsiadły, Ani Dąbrowskiej, Ani Wyszkoni i Moniki Brodki, a także muzycy: Daniel Walczak, Leszek Matecki i Michał "Fox" Król. Całość zarejestrowano w renomowanym studiu Custom34 w Gdańsku.

Pierwszy singel "Pod wiatr" (na płycie jako bonus) zyskał status przeboju - ma już ponad 18,2 mln odsłon.

Teraz wokalista prezentuje teledysk "O Pani". Akcja klipu dzieje się w popularnym amerykańskim barze, w którym przypadkiem spotykają się trzy pary. Wystarczy drobna iskra, by między każdą z nich wybuchł ogień. Sam Hyży występuje w teledysku w roli kelnera i barmana. Reżyserem i autorem zdjęć jest Karol Łakomiec, autor klipów m.in Artura Rojka, Renaty Przemyk i Kasi Lins.

Współautorem tekstu jest wspomniany wyżej Wojtek Łuszczykiewicz, który obecnie zasiada w jury "Idola".



Oto szczegóły albumu "Momenty":



1. "Noc i dzień"

2. "Jutro jest dziś"

3. "O Pani!"

4. "Say"

5. "Niech pomyślą, że to ja"

6. "Brak"

7. "Ratuj"

8. "To jeszcze nie koniec"

9. "Losing Game"

10. "Mayday"

11. "Droga"

12. "Ocean"

Bonus track:

13. "Pod wiatr".