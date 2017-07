​Gogol Bordello prezentuje nowy utwór "Walking On The Burning Coal"

Punk-rockowa grupa Gogol Bordello zaprezentowała utwór "Walking On The Burning Coal", czyli kolejny singel promujący płytę "Seekers and Finders".

Gogol Bordello w listopadzie przyjedzie do Polski /Nicholas Hunt /Getty Images

Utwór "Walking On The Burning Coal" to kolejna odsłona albumu "Seekers and Finders" Gogol Bordello, którego premierę zaplanowano na 25 sierpnia.

Fani, którzy już teraz zakupią płytę poprzez oficjalną stronę zespołu lub jeden z wybranych serwisów streamingowych, otrzymają możliwość natychmiastowego pobrania pełnych wersji dwóch pierwszych singli.

Jeszcze tej jesieni żywiołowa ekipa Eugene'a Hütza wyruszy w trasę koncertową, promującą najnowszy album. Na mapie zbliżającego się tournee nie zabrakło Polski. 25 listopada zespół wystąpi w Poznaniu (MTP2), dzień później w warszawskiej Stodole, a 27 listopada w krakowskim Klubie Studio.

Trzy polskie występy formacji, będącej mieszanką energetycznego punk rocka i muzyki cygańskiej, poprzedzi występ gościa specjalnego, formacji Lucky Chops. Bilety na polskie koncerty są już dostępne w sprzedaży.

Zobacz lyric video do "Walking On The Burning Coal":