Glaca ujawnia szczegóły (teledysk "Oni przyszli")

Poniżej możecie zobaczyć teledysk "Oni przyszli", który zapowiada solowy debiut Glacy, wokalisty znanego z zespołów i projektów Sweet Noise, My Riot, M.T. Void i Serce.

Glaca prezentuje solowy teledysk /Tomek Tomkowiak /My Music

Piotr "Glaca" Mohamed wyda solowy album 6 kwietnia.



Reklama

Singel "Oni przyszli" nagrany został z gościnnym udziałem Justina Chancellora, basisty amerykańskiej grupy Tool. Ich współpraca sięga 2009 r., kiedy to razem stworzyli projekt M.T.Void. Pod tym szyldem nagrali razem płytę "Nothing's Matter".

Wideo FUTURE

Utwór "Oni przyszli" powstał na bazie produkcji i beatu Magiery, hiphopowego producenta z kolektywu White House Records.

"'Oni przyszli' to pierwszy utwór, który napisałem na nowy album. Dostałem totalnie odjazdowy beat od Magiery i piosenka zaczęła się sama pisać, a właściwie pisało ją życie. Było to około pięć lat temu. Na wielu płaszczyznach zaczynałem od nowa. Prywatnie i muzycznie dotarłem do punktu, gdzie jedynym rozwiązaniem były radykalne cięcia i odbudowywanie mojego świata od zera" - opowiada Glaca.

"Musiałem odpowiedzieć sobie samemu na trudne pytania: ile warta jest nasza osobista wolność, nasze pasje, nasza intuicja i pragnienia? Czy podążanie za głosem serca to tylko pusty slogan, czy może naprawdę powinniśmy słuchać tego głosu i podążać za nim często wbrew wszystkiemu i wszystkim? Raz rozpoczęty proces uruchamia lawinę zdarzeń. Świat wokół zaczyna się walić. Pękają więzy rodzinne, a ci którzy mieli być przyjaciółmi na zawsze odchodzą, czasami stając się twoimi wrogami" - kontynuuje wokalista, który ma za sobą rozwód.

"Cena wolności i miłości jest ogromna. Dla mnie jako artysty to dwa ogromne źródła energii i jeżeli ktokolwiek i cokolwiek im zagraża, to jestem w stanie dokonać radykalnych cięć. Koniec tych wartości to również koniec mojej egzystencji. Jeździłem w nocy samochodem po pustym mieście i powtarzałem jak mantrę: 'Początek końca, nowa era, zburzyć porządek rzeczy, zacząć od zera....' - tak zaczynał powstawać ten album" - mówi Glaca.



Clip Glaca Oni przyszli - feat. Justin Chancellor i Monika Emat

Wokalista zdradza, że kompozycja "Oni przyszli" kilkukrotnie zmieniała swój charakter. Dźwięki basu Justina Chancellora sprawiły, że nową elektronikę musiał przygotować Magiera, a Tomasz "Magic" Osiński (gitarzysta Sweet Noise) zbudował od początku gitarową przestrzeń. Ostatnim elementem była wokalistka i skrzypaczka Monika Emat, którą Glaca znalazł przez Instagrama.

"Chciałem kobiecego elementu i głosu w tej kompozycji i naprawdę wywiązała się znakomicie z tego zadania. Taki mix wysłałem Justinowi i.... na drugi dzień dostałem email... 'kończ z mixowaniem tego utworu i nic nie zmieniaj....jest zaj**iście'. Taki był początek mixu mojego albumu. Każdy kolejny utwór dociągałem do 'Oni przyszli', który zresztą otwiera płytę. Pod wieloma względami jest to kolaboracja polskiego rocka i hip hopu z legendą amerykańskiej sceny alternatywnej. Efekt za każdym razem upewnia mnie, że udało się stworzyć muzykę nowoczesną, mocną i wykraczającą poza gatunki" - przekonuje Glaca.

Na prośbę Justina Chancellora utwór "Oni przyszli" zmasterował słynny Bob Ludwig (pracował z m.in. AC/DC, Rage Against The Machine, Def Leppard i Bruce'em Springsteenem). Ta wersja pojawi się tylko na edycji specjalnej dostępnej w preorderze.



Solowy debiut Glacy będzie zawierać 14 kompozycji stworzonych z różnymi muzykami z Polski i zagranicy. Współproducentem wielu utworów jest Tomasz "Magic" Osiński. Ta dwójka napisała większość z mocnych utworów na płycie.

"Magic to mój najbliższy współpracownik. Mieliśmy trudny okres i nie rozmawialiśmy ze sobą ponad 10 lat po tym jak Sweet Noise zamilkł. Jednak w pewnym momencie tylko on mógł wznieść te kompozycje na wysoki poziom, którego zawsze wymagam. Oczywiste jest to, że inspirowaliśmy się Sweet Noise. To naturalne. Jego gitary zawsze miały własny charakter. Poza Magikiem drugim gitarzystą i współproducentem był Grzegorz Piotrowski z ostatniego składu SN" - opowiada Glaca.



Wśród wokalistek na nowej płycie będzie można usłyszeć Annę Patrini z zespołu Skinny Patrini i Martę Podulkę. Hip hop reprezentują Magiera, Sherlock, Young Vetrans, DJ Danek i DJ Twister.

Masteringiem całego albumu zajął się Brian Lucey z Magic Garden Mastering w Los Angeles, który pracował z m.in. Marilyn Manson, Depeche Mode i Black Keys.

Teledysk "Oni przyszli" został zrealizowany m.in. na Stadionie Miejskim i w Hali Stulecia we Wrocławiu. Elementem spajającym obraz jest taniec współczesny w wykonaniu tancerki Baletu Opery Wrocławskiej Ines Furuhashi-Huber. Choreografia została ułożona przez Jacka Tyskiego związanego z Operą. Kadry i zdjęcia Justina Chancellora nagrano w Los Angeles.

Za produkcję obrazu odpowiada firma DumDum Pictures, a współreżyserem jest Glaca.

"Taniec jest piękny, dramatyczny i bardzo przejmujący. Ta warstwa była nam bardzo potrzebna do podkreślenia pasji, emocji i seksualności, która jest ważna częścią 'Oni przyszli'. Element kobiecości przewija się z resztą przez cały mój nowy album w stopniu w mojej twórczości dotąd niespotykanym. Ines wybrałem w czasie prób Balet Opery Wrocławskiej. Uważam, że jest niesamowita. Myślę, że jej taniec pomoże nadać uniwersalne znaczenie utworu i sprawi, że będzie zrozumiane ponad językiem i warstwą tekstową" - opowiada Glaca.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Glaca o Woodstocku: Tu wszystko jest możliwe INTERIA.PL

Glaca w 1990 r. założył grupę Sweet Noise, która do 2007 r. wydała pięć albumów polskojęzycznych oraz trzy anglojęzyczne.

Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Sweet Noise Dzisiaj mnie kochasz, jutro nienawidzisz

Ostatnim, ósmym studyjnym wydawnictwem zespołu była płyta "The Triptic" (2007). W tym okresie drogi muzyczne członków zespołu na kilka lat rozeszły się, a Glaca skoncentrował się na projekcie My Riot. Z tą grupą wydał tylko debiutancki album "Sweet Noise" (2011).

Wiosną 2016 r. ogłoszono powrót Sweet Noise, ale poza festiwalowymi występami (Jarocin, Cieszanów) i nagraniu własnej wersji "Quasimodo" Jacka Kaczmarskiego nic z tego nie wyszło.

Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. My Riot Sam przeciwko wszystkim

Efemeryczny projekt Serce (2008) to raptem trzy utwory nagrane z japońskim producentem i multiinstrumentalistą Toshim Kasaim.