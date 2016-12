George Michael i jego tajemnicze operacje finansowe

Zmarły 25 grudnia George Michael potajemnie przekazywał miliony funtów na cele charytatywne i na pomoc innym ludziom.

George Michael (1953-2016) /fot. Jeff J Mitchell / Getty Images

Brytyjski wokalista był zaangażowany w działalność zespołu Band Aid. Artyści nagrali singel "Do They Know It's Christmas?", który sprzedał się w ponad 2 milionach egzemplarzy i zarobił 19 milionów funtów na walkę z głodem w Afryce.

George Michael wspierał również liczne organizacje charytatywne, takie jak: Terrence Higgins Trust, Macmillan Cancer Support czy Childline.

Szef tej ostatniej Dame Esther Rantzen, poinformował, że piosenkarz przekazał fundacji środki z tantiem od swojego największego hitu z 1996 roku: "Jesus To A Child".

Kilka godzin po śmierci artysty prezenter telewizyjny Richard Osman poinformował na Twitterze, że Michael przekazał 15 tysięcy funtów kobiecie, która zgłosiła się do teleturnieju "Deal Or No Deal", a wygrane pieniądze chciała przeznaczyć na zabieg in vitro. Z propozycją przekazania środków zadzwonił do niej w tajemnicy.

W 1997 roku zmarła na raka matka George'a Michaela. Kilka lat później zagrał charytatywny darmowy koncert w Londynie dla pielęgniarek ze szpitala, w którym była leczona.



George Michael (1963 - 2016) 1 11 25 grudnia 2016 roku w wieku 53 lat zmarł George Michael - kompozytor, wokalista, producent, a także członek grupy Wham! Autor zdjęcia: Express Newspapers Źródło: Getty Images 11

George Michael zmarł w wieku 53 lat w swoim domu w Oxfordshire w Wielkiej Brytanii. Wokalista w ciągu blisko 40 lat swojej kariery sprzedał 100 milionów płyt. Do najsłynniejszych jego przebojów należą: "Wake Me Up Before You Go Go", "Careless Whispers", "Freedom" oraz - wraz z zespołem Wham! - "Last Christmas".