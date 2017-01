Geoff Nicholls nie żyje. Współpracownik Black Sabbath miał 73 lata

28 stycznia zmarł brytyjski klawiszowiec Geoff Nicholls, wieloletni współpracownik Black Sabbath. 29 lutego skończyłby 74 lata.

Informacja o śmierci brytyjskiego muzyka pojawiła się na facebookowym profilu grupy Quartz. To właśnie w tej ekipie z Birmingham Geoff Nicholls zaczął karierę w połowie lat 70.

"Legenda, członek zespołu i przyjaciel" - tak zatytułowali wpis muzycy Quartz.

"Ciężko nam znaleźć słowa wyrażające nasze uczucia i smutek związane ze śmiercią naszego wspaniałego przyjaciela Geoffa Nichollsa, który zmarł dziś rano w swoim domu" - czytamy.

Klawiszowiec od dłuższego czasu walczył z rakiem. Radio- i chemioterapia nie przyniosła jednak oczekiwanych skutków.



"Nasze myśli i modlitwy kierujemy do Glorii i jej rodziny, którzy próbują sobie teraz poradzić ze swoją stratą" - piszą muzycy Quartz.

Ten heavymetalowy zespół w 1976 r. na trasie występował przed m.in. Black Sabbath i AC/DC. Ich debiutancki album "Quartz" (1977) wyprodukował Tony Iommi, gitarzysta Black Sabbath.

Quartz na koncertach poprzedzali także inne czołowe grupy hard rocka i heavy metalu, jak m.in. Iron Maiden, Saxon, UFO, Gillan i Rush. W 1979 r. Nicholls odszedł z Quartz, by dołączyć do Black Sabbath.

