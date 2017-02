G Girls: Kim są dziewczyny, które zawojowały Polskę?

"Call The Police" to przebój rumuńskiej grupy G Girls, który w ostatnich miesiącach cieszy się sporą popularnością w Polsce. Kim są wokalistki tworzące formację?

Inna wraz koleżankami tworzą grupę G Girls /ANADOLU AGENCY / Getty Images

Pod szyldem G Girls kryje się projekt czterech popularnych rumuńskich wokalistek sceny dance i pop. Siły połączyły Inna, Alexandra Stan, Lori (aka Loredana Ciobotaru) oraz Antonia.

Debiutancki singel zespołu ujrzał światło dzienne latem 2016 roku i nosił tytuł "Call the Police", a opisywany jest jako "rytmiczny, klubowy kawałek pełen chwytliwych melodii i zaraźliwego, wyspiarskiego groove'u".

Za słowa "Call the Police" odpowiadają Eric Turner i Julimar Santos Oliveira Neponunceno, produkcją kompozycji zajęli się Marcel Botezan i Sebastian Barac.

Piosenka walczyła o hit lata 2016 w kilku europejskich krajach. Ilustrujący ją klip stworzono w Bukareszcie, do tej pory na Youtube zdobył ponad 17 milionów wyświetleń.

Co ciekawe "Call the Police" największym hitem ostatnich miesięcy stało się właśnie w Polsce. Utwór dotarł na szóste miejsce na liście najczęściej odtwarzanych singli w 74 stacjach radiowych, a także na drugie miejsce najchętniej emitowanych teledysków.

Największą gwiazdą projektu jest wokalista Inna. Rumunka karierę zaczęła w 2008 roku. Wtedy tez do sieci trafił jej singel "Hot". W 2009 roku Inna wzięła również udział w Sopot Hit Festiwal 2009, gdzie zajęła drugie miejsce. W 2011 roku ukazała się jej płyta "I Am Club Rocker", natomiast w 2013 roku do sprzedaży trafił album "Party Never Ends" .

W listopadzie 2015 roku fani doczekali się cyfrowej premiery płyty "Inna". Na niej znalazł się również przebój "Yalla", który do tej pory obejrzano na Youtube ponad 144 miliony razy.



W składzie grupy znalazła się też Alexandra Stan, która karierę rozpoczęła w 2009 roku. Do tej pory wydała trzy albumy. Ostatni z nich "Alesta" ukazał się w 2016 roku. Popularność zdobyła dzięki utworom "Mr. Saxobeat, "Lollipop (Param Pam Pam)", "Get Back (ASAP)" oraz "We Wanna".



Trzecią wokalistką zespołu jest Antonia. Dziewczyna dorastała w Stanach Zjednoczonych, jednak w wieku 18 lat wróciła do rodzinnego kraju i zaczęła robić w nim karierę muzyczną. Jej pierwszym singlem był utwór "Roses on Fire", wyprodukowany przez Toma Boxera. Numer stał się popularny m.in. w Polsce. Jeszcze większym sukcesem okazał się numer "Morena" , który w 2010 roku był jednym z popularniejszych kawałków w Rumunii. W 2015 roku ukazał się debiutancki album piosenkarki "This Is Antonia".



Skład uzupełnia Lori, czyli Loredana Ciobotaru, wokalistka najmłodsza stażem, która wypatrzona została w rumuńskiej edycji "The Voice".