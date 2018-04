Frances Bean Cobain myśli o karierze muzycznej

Córka Kurta Cobaina w rozmowie z telewizją E! przyznała, że ma w głowie plany muzyczne i chciałaby zostawić po sobie coś namacalnego.

Frances Bean Cobain do niedawna nie wykazywała chęci zostanie muzykiem. Dziewczyna udzielała się za to jako modelka w sesjach dla magazynów "Elle" i "Harper's Bazaar".

"Nie jestem wielką fanką Nirvany. Słucham raczej Mercury Rev, Oasis czy Brian Jonestown Massacre. Scena grunge niespecjalnie mnie interesuje" - wyznała w przeszłości córka Kurta Cobaina w rozmowie z "Rolling Stone". Frances dodała jednak, że uważa utwór "Territorial Pissings" za "cholernie dobry kawałek". Inne ulubione utwory Cobain umieściła na specjalnej składance, którą stworzyła w 2016 roku. Znalazł się tam m.in. utwór pierwszej grupy Cobaina - The Vaselines.

W 2016 roku można było posłuchać fragmentu utworu Jimmy Eat World "The Middle" w jej wykonaniu, a niedawno na swoim Instagramie Frances umieściła fragment swojej oryginalnej piosenki, po czym szybko usunęła go z serwisu.

O kawałku oraz możliwej karierze modelka opowiedziała telewizji E!.

"Jeżeli chodzi o muzykę, to nie chcę sama się szufladkować i powiedzieć jestem muzykiem lub artystką wizualną, ponieważ czuję, że to wszystko się w sobie zawiera, a każda część mojej sztuki jest powiązana z drugą" - mówiła 25-latka.

