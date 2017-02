Flow prezentuje teledysk "Bajki robotów"

​Flow zaprezentowała najnowszy singel z albumu "Kleśa" zatytułowany "Bajki Robotów".

Flow promuje swój album "Kleśa" /Katia Serek /materiały prasowe

Płyta "Kleśa" miała swoją premierę na początku lutego. Kolejnym singlem albumu jest utwór "Bajki robotów".

Producentem piosenki jest Wojtek Urbański (RYSY, V/O), a jej tekst zainspirowany został opowiadaniami Stanisława Lema. Sam klip ponownie został wyreżyserowany przez artystkę i łączy w sobie muzykę oraz taniec.

Tytuł "Kleśa" to nawiązanie do wielkiej pasji artystki, jaką jest joga/medytacja oraz idąca z nimi w parze autorefleksja na temat uczuć. Kleśa to złe, przeszkadzające, toksyczne emocje i to głównie im poświęcono warstwę liryczną płyty. Muzycznie można spodziewać się natomiast mieszanki trip-hopu oraz alternatywnego soulu z domieszką jazzu.

Wydawnictwo składa się z 10 utworów z autorskimi, polskimi tekstami i podsumowuje ono ostatnie dwa lata pracy artystki. Oprócz Wojtka Urbańskiego nad płytą pracowali następujący producenci: Skubas, Święty Mikołaj, Szogun z Alkopoligamii oraz Krzysztof Pacan. Nagrania zmasterował londyński realizator Karl Martin.

Zobacz teledysk "Bajki robotów":