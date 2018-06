​Florence and the Machine z nowym utworem. Zobacz teledysk "Big God"

"Big God" to kolejny singel zapowiadający nowy album Florence and the Machine "High as Hope". W sieci dostępny jest już teledysk do piosenki.

Nowa płyta Florence and the Machine coraz bliżej /materiały prasowe

"Big God" to trzeci utwór po "Hunger" i "Sky Full of Song", który Florence and the Machine opublikowali przed premierą.

Najnowszy kawałek to efekt współpracy Florence z Jamie xx oraz Kamasim Washingtonem.

Do "Big God" powstał teledysk wyreżyserowany przez Autumn de Wilde. Autorami choreografii są Akram Khan i Florence Welch.

"High as Hope" trafi do sklepów i serwisów cyfrowych 29 czerwca, a już teraz można zamówić album w przedsprzedaży.

Zobacz teledysk "Big God":



Clip Florence & The Machine Big God

