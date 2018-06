Festiwal w Opolu w Polsacie: Alvaro Soler, Paweł Kukiz, Michał Szpak na koncercie "Przebojowe Opole"

W piątek 22 czerwca w Amfiteatrze w Opolu odbędzie się transmitowany przez Polsat koncert "Przebojowe Opole". Na scenie pojawią się m.in. Alvaro Soler, Perfect, Lady Pank, Grzegorz Hyży, Red Lips, Ich Troje i Michał Szpak.

Impreza "Przebojowe Opole" potrwa dwa dni - 22 i 23 czerwca.

Pierwszy dzień to koncerty muzycznych gwiazd, a drugi - Opolska Noc Kabaretowa 2018.

Hasło imprezy to "Jedziemy na wakacje".

"Na wymarzone wakacje zabierzemy widzów w rytmie piosenek, przy których przyjemnie i szybko upływa nawet najdłuższa podróż. Na scenie w Opolu pojawią się wykonawcy, których przeboje stworzą, wprowadzającą nas w letni klimat, wakacyjną playlistę" - czytamy w informacji o imprezie.

Główną gwiazdą będzie popularny nad Wisłą wokalista Alvaro Soler, który w dorobku ma przeboje "Sofia" (ponad 473 mln odsłon), "El Mismo Sol", "Libre" (duet z polską wokalistką Moniką Lewczuk) i najnowszy singel "La Cintura".

Na scenie pojawią się również m.in. Michał Szpak, Ich Troje, Feel, Grzegorz Hyży ("O Pani"), Red Lips ("To co nam było"), Perfect ("Autobiografia") i Lady Pank ("Mniej niż zero").

Sporą niespodzianką będzie występ Pawła Kukiza, który w Opolu zaśpiewa "Miasto budzi się" z repertuaru Yugopolis i wspólnie z gitarzystą Lady Pank Janem Borysewiczem przebój "Bo tutaj jest jak jest" z ich projektu Kukiz & Borysewicz.

Koncert poprowadzą Natalia Szroeder i Maciek Rock.

W ramach "Opolskiej Nocy Kabaretowej" wystąpią m.in. Kabaret Moralnego Niepokoju, Kabaret Nowaki, Kabaret Ani Mru Mru, Kabaret Smile i Jerzy Kryszak, a w rolę gospodarzy wcielą się Marcin Wójcik i Robert Górski.